Створили оборонний альянс: Україна уклала перші угоди з виробниками зброї , — Зеленський (відео)

Зі слів президента Зеленського, в Україні створять спеціальний Оборонний фонд, який фінансуватиме виробництво зброї для боротьби з РФ. Гроші для фонду братимуть з російських активів, конфіскованих на заході.

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Під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, який пройшов у Києві 29 вересня 2023 року, президент України Володимир Зеленський розповів про підґрунтя співпраці з світовими виробниками сучасного озброєння. Зокрема, нагадав про реальний досвід війни, який мають Сили оборони, та про спеціальний фонд для купівлі зброї. Також очільник держави повідомив про створення Альянсу оборонних індустрій, який створюватиме "арсенал вільного світу". Про деталі виступу Зеленського повідомила пресслужба президента.

Президент Зеленський повідомив, що у Міжнародному форумі оборонних індустрій взяли участь представники 252 компаній-виробників зброї, які прибули з Європи, Азії, Америки, Австралії. Першим результатом форуму є створення Альянсу оборонних індустрій, до якого увійшли перші 13 членів. Почали з того, що розробили декларацію, яка буде працювати для "реального захисту міжнародного права".

"Сьогодні, на старті, цю декларацію вже підписали 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу".

Представники української влади привітали гостей з 30 країн світу, ідеться у виступі очільника держави. На світлинах з місця подій можна побачити міністра оборони України Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, представників ЗСУ.

Зі слів президента, в України є те, що може зацікавити виробників зброї та уряди країн, яким потрібно захищати громадян від нападів агресивних сусідів. Зокрема, ідеться про досвід реальних бойових дій та досвід захисту цивільних об'єктів.

"Ми робимо найбільш ефективні практики бою, реальні практики просування вперед, дієві практики захисту людей та інфраструктури від російського терору. Але всього, чого ми навчилися самі, готові навчити й ділитися практиками з нашими партнерами", — сказав Зеленський.

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Зеленський — про морські дрони і стандарти оборони

Президент згадав про флот морських дронів, створений Україною. Флот дронів заблокував російські військові кораблі у портах:

"Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися".

Також політик впевнений, що зараз закладаються нові стандарти оборони і Україна до цього має безпосереднє відношення: "Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається".

Зеленський — про війну в Україні та зброю

Основні тези виступу президента Зеленського:

Україна випускає сучасне озброєння — морські дрони, протитанкові ракетні комплекси, програмні комплекси для управління та кіберзахисту, снаряди калібру 155-мм;

щоб випускати цю зброю, необхідна "локалізація виробництва техніки" — відповідні перемовини ведуться з партнерами;

є домовленість з США — планують створити "нову промислову екосистему" для спільного випуску зброї;

в Україні працюватиме особливий економічний режим для оборонно-промислового комплексу та виробників зброї;

гроші на нові заводи і технології братимуть з двох джерел — бюджету України та Оборонного фонду, який наповнюватиметься коштами конфіскованих російських активів та дивідендами оборонних підприємств.

Нагадуємо, військовий експерт розповів про нові можливості вдосконалених іранських дронів-камікадзе Shahed-136: летітимуть на меншу відстань, але швидше і безшумно. Втім є сумніви, що розробки Іран продасть Росії: пристроїв випускається надто мало. Інший експерт, який спеціалізується в радіотехніці. повідомив про міні-модеми, які з'єднують безпілотники ворога з міжнародною супутниковою системою зв'язку.