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Военный Фокус О чем сказал президент Российско-украинская война

Создали оборонный альянс: Украина заключила первые соглашения с производителями оружия, — Зеленский

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Фото: Сайт Президента Украины | Президента Зеленский — на Международном форуме оборонных индустрий

По словам президента Зеленского, в Украине создадут специальный Оборонный фонд, который будет финансировать производство оружия для борьбы с РФ. Деньги для фонда будут брать из российских активов, конфискованных на западе.

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Во время Международного форума оборонных индустрий, который прошел в Киеве 29 сентября 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об основах сотрудничества с мировыми производителями современного вооружения. В частности, напомнил о реальном опыте войны, который имеют Силы обороны, и о специальном фонде для покупки оружия. Также глава государства сообщил о создании Альянса оборонных индустрий, который будет создавать "арсенал свободного мира". О деталях выступления Зеленского сообщила пресс-служба президента.

Президент Зеленский сообщил, что в Международном форуме оборонных индустрий приняли участие представители 252 компаний-производителей оружия, прибывшие из Европы, Азии, Америки, Австралии. Первым результатом форума является создание Альянса оборонных индустрий, в который вошли первые 13 членов. Начали с того, что разработали декларацию, которая будет работать для "реальной защиты международного права".

"Сегодня, на старте, эту декларацию уже подписали 13 выдающихся компаний, которые готовы вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира".

Представители украинской власти встретились с гостями из 30 стран мира, говорится в выступлении главы государства. На фотографиях с места событий можно увидеть министра обороны Украины Рустема Умерова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, представителей ВСУ.

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По словам президента, у Украины есть то, что может заинтересовать производителей оружия и правительства стран, которым нужно защищать граждан от нападений агрессивных соседей. В частности, речь идет об опыте реальных боевых действий и опыте защиты гражданских объектов.

"Мы делаем наиболее эффективные практики боя, реальные практики продвижения вперед, действенные практики защиты людей и инфраструктуры от российского террора. Но всему, чему мы научились сами, готовы научить и делиться практиками с нашими партнерами", — сказал Зеленский.

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Зеленский — о морских дронах и стандартах обороны

Президент вспомнил о флоте морских дронов, созданном Украиной. Флот дронов заблокировал российские военные корабли в портах:

"Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться".

Также политик уверен, что сейчас закладываются новые стандарты обороны и Украина к этому имеет непосредственное отношение: "Сейчас на десятилетия вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, какими будут их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется".

Зеленский — о войне в Украине и оружии

Основные тезисы выступления президента Зеленского:

  • Украина выпускает современное вооружение — морские дроны, противотанковые ракетные комплексы, программные комплексы для управления и киберзащиты, снаряды калибра 155-мм;
  • чтобы выпускать это оружие, необходима "локализация производства техники" — соответствующие переговоры ведутся с партнерами;
  • есть договоренность с США — планируют создать "новую промышленную экосистему" для совместного выпуска оружия;
  • в Украине будет работать особый экономический режим для оборонно-промышленного комплекса и производителей оружия;
  • деньги на новые заводы и технологии будут брать из двух источников — бюджета Украины и Оборонного фонда, который будет наполняться за счет конфискованных российских активов и дивидендов оборонных предприятий.

Напоминаем, военный эксперт рассказал о новых возможностях усовершенствованных иранских дронов-камикадзе Shahed-136: будут лететь на меньшее расстояние, но быстрее и бесшумно. Впрочем, есть сомнения, что разработки Иран продаст России: устройств выпускается слишком мало. Другой эксперт, специализирующийся в радиотехнике, сообщил о мини-модемах, которые соединяют беспилотники врага с международной спутниковой системой связи.