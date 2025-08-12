ЗС РФ вдарили по навчальному центру ЗСУ, є загиблий, — Сухопутні війська
Збройні сили Російської Федерації вдарили по навчальному центру балістичною ракетою. Одна людина загинула, 12 отримали поранення.
Сухопутні війська ЗСУ повідомили про обстріл навчального підрозділу, ідеться у заяві командування у Telegram-каналі. На території частини пролунав сигнал "Ракетна небезпека", люди пішли у сховище, але все ж є жертви. Згідно з дописом, загинула одна людина, 11 поранені, а 12 звернулись до медиків через отриманий стрес.
Обстріл РФ — деталі
Командування Сухопутними військами ЗСУ не уточнило, у якій області розміщується навчальний центр, по якому вдарили ЗС РФ. У звіті Повітряних сил, який з'явився зранку 12 серпня, ідеться про атаку дронів, а також про ракети "Искандер-М"/KN-23, які ударили по Чернігівській області. Росіяни запустили чотири ракети: про збиття не повідомляється, є дані про влучання трьох засобів ураження. Куди дівся четвертий "Искандер", не вказано, але зауважується, що діяли зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотники, мобільні вогневі групи.
Міноборони РФ поки не звітувало про удар по Україні (на момент публікації заяви Сухопутних військ).
Новина доповнюється…