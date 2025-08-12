ЗС РФ вдарили по навчальному центру ЗСУ, є загиблий, — Сухопутні війська

Збройні сили Російської Федерації вдарили по навчальному центру балістичною ракетою. Одна людина загинула, 12 отримали поранення.

Related video

Сухопутні війська ЗСУ повідомили про обстріл навчального підрозділу, ідеться у заяві командування у Telegram-каналі. На території частини пролунав сигнал "Ракетна небезпека", люди пішли у сховище, але все ж є жертви. Згідно з дописом, загинула одна людина, 11 поранені, а 12 звернулись до медиків через отриманий стрес.

Обстріл РФ — деталі

Командування Сухопутними військами ЗСУ не уточнило, у якій області розміщується навчальний центр, по якому вдарили ЗС РФ. У звіті Повітряних сил, який з'явився зранку 12 серпня, ідеться про атаку дронів, а також про ракети "Искандер-М"/KN-23, які ударили по Чернігівській області. Росіяни запустили чотири ракети: про збиття не повідомляється, є дані про влучання трьох засобів ураження. Куди дівся четвертий "Искандер", не вказано, але зауважується, що діяли зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотники, мобільні вогневі групи.

Обстріл РФ - Генштаб про атаку ракет по навчальному центру ЗСУ 12 серпня Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки не звітувало про удар по Україні (на момент публікації заяви Сухопутних військ).

Новина доповнюється…