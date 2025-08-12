ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ, есть погибший, — Сухопутные войска

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по учебному центру баллистической ракетой. Один человек погиб, 12 получили ранения.

Сухопутные войска ВСУ сообщили об обстреле учебного подразделения, говорится в заявлении командования в Telegram-канале. На территории части прозвучал сигнал "Ракетная опасность", люди ушли в убежище, но все же есть жертвы. Согласно сообщению, погиб один человек, 11 ранены, а 12 обратились к медикам из-за полученного стресса.

