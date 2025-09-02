Киев массированно атаковали "Шахеды" РФ: слышны взрывы в пригородах столицы

Утром 2 сентября Киев и Киевская область оказались под массированной атакой дронов-камикадзе "Шахед" Вооруженных сил Российской Федерации. По столичному региону ударили около 10-15 ударных беспилотников.

Related video

Около 9 часов 2 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за налета "Шахедов" ВС РФ, предупредили в Воздушных силах ВСУ. Беспилотники пролетели Черниговскую область, добрались до Вышгорода, Ирпеня, Бучи. Кроме того, еще одна стая подошла со стороны Оболони, Виноградаря и Троещины.

Согласно данным мониторинговых каналов, над Киевом зафиксировали 15 БпЛА. После этого стало известно о взрывах на левобережье, а через несколько минут — на правобережье столицы. Городской голова Виталий Кличко подтвердил, что над столицей работают средства ПВО: о разрушениях и пострадавших данных пока нет.

Около 10 часов над Киевом и окрестностями кружили семь "Шахедов", а над Черниговщиной в сторону столичного региона двигались еще 17, сообщили в мониторинговом канале журналиста Андрея Смолия. Точки, над которыми зафиксировали российские ударные БПЛА — это Позняки, Голосеевский район, ВДНХ и Теремки, Бровары, Вышгород, Чернобыльская зона и водохранилище.

Атака Шахедов — детали

В соцсетях появились кадры из Киева, который утром 2 сентября атаковали "Шахеды" РФ. На видео — дети и подростки, которые как раз направлялись в учебные заведения, но теперь прячутся в метро от российского налета.

Между тем Киевская городская военная администрация сообщила, что средства ПВО работают по воздушным целям над столицей. В заметке администрации предупреждают людей, что следует прятаться в убежищах и не фиксировать работу по дронам. Воздушные силы в Telegram-канале уточнили, что "Шахеды" двигались на Киев, Васильков, Боровую. Позже опубликовали обновление: дроны добрались до Житомирской и Винницкой областей, а еще одна стая летит из-под Чернигова.

Новость дополняется...