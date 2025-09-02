Вместо классов — подземка: школьники Киева начали учебный год в метро из-за атаки РФ (видео)

В Киеве и области утром 2 сентября продолжается воздушная тревога из-за массированного запуска дронов. В первый полноценный учебный день школьники вынуждены были спрятаться в метро.

По информации местных телеграмм-каналов, дети, в том числе младших классов, находились в подземке. На опубликованных фото и видео видно, что школьники сидели даже на принесенных с собой стульях.

Кроме того, местные каналы опубликовали видео сверхнизкого пролета "Шахеда" над Киевом. В сообщениях отмечается, что сбивать цели, которые идут на высоте около 300 метров над жилой застройкой и заходят через водные объекты, чрезвычайно сложно.

Мониторинговые каналы сообщают, что тревога началась около 9:00. Вражеские беспилотники находились в небе более двух часов.

Отмечается, что большинство аппаратов были "Герани" с камерами, которые фиксировали расположение систем ПВО и инфраструктурных объектов, и это может свидетельствовать о проведении активной разведки перед дальнейшими ударами.

Публикация телеграм-канала "Киев ИНФО" Фото: Скриншот

На момент написания материала мониторинговые каналы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Василькова, Бородянки, Макарова, Дымера, Чернобыля, Вышгорода, Белой Церкви и Володарки, поэтому жителей призывают оставаться в укрытиях.

Кроме того, по состоянию на 11:18 мониторинговые источники информировали о взрывах в районе Белой Церкви и новых запусках вражеских дронов. Сейчас в городе наблюдается повышенный уровень опасности.

Напомним, что этот же город 2 сентября ночью россияне атаковали "Шахедами", в результате чего огонь вспыхнул в гаражном кооперативе, а в жилых домах вылетели окна. Более того, секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб рассказал, что есть пострадавшие и известно об одном погибшем.

Также Фокус писал, что утром 2 сентября Киев и область подверглись массированной атаке российских дронов-камикадзе "Шахед". По данным журналистов, над регионом зафиксировали около 10-15 ударных беспилотников. Воздушную тревогу в столице объявили около 9:00 из-за массированного налета дронов.