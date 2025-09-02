Замість класів — підземка: школярі Києва почали навчальний рік у метро через атаку РФ (відео)

У Києві та області зранку 2 вересня триває повітряна тривога через масований запуск дронів. У перший повноцінний навчальний день школярі змушені були сховатися у метро.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, діти, зокрема молодших класів, перебували у підземці. На опублікованих фото та відео видно, що школярі сиділи навіть на принесених із собою стільцях.

Крім того, місцеві канали опублікували відео наднизького прольоту "Шахеда" над Києвом. У повідомленнях наголошується, що збивати цілі, які йдуть на висоті близько 300 метрів над житловою забудовою та заходять через водні об’єкти, надзвичайно складно.

Моніторингові канали повідомляють, що тривога розпочалася близько 9:00. Ворожі безпілотники перебували в небі понад дві години.

Зазначається, що більшість апаратів були "Герані" з камерами, які фіксували розташування систем ППО та інфраструктурних об’єктів, і це може свідчити про проведення активної розвідки перед подальшими ударами.

Фото: Скриншот

На момент написання матеріалу моніторингові канали повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Василькова, Бородянки, Макарова, Димера, Чорнобиля, Вишгорода, Білої Церкви та Володарки, тож мешканців закликають залишатися в укриттях.

Окрім того, станом на 11:18 моніторингові джерела інформували про вибухи в районі Білої Церкви та нові запуски ворожих дронів. Наразі у місті спостерігається підвищений рівень небезпеки.

Нагадаємо, що це ж місто 2 вересня вночі росіяни атакували "Шахедами", внаслідок чого вогонь спалахнув у гаражному кооперативі, а в житлових будинках вилетіли вікна. Ба більше, секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб розповів, що є постраждалі та відомо про одного загиблого.

Також Фокус писав, що вранці 2 вересня Київ і область зазнали масованої атаки російських дронів-камікадзе «Шахед». За даними журналістів, над регіоном зафіксували близько 10–15 ударних безпілотників. Повітряну тривогу у столиці оголосили приблизно о 9:00 через масований наліт дронів.