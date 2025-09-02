Більшість летіли на Київ: в ЗСУ розповіли, скільки "Шахедів" збили над Україною вдень 2 вересня

Росіяни зранку 2 вересня атакували Україну 53 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила та подавила засобами радіоелектронної боротьби 48 із них.

Після нічого обстрілу росіяни здійснили повторну атаку на Україну 2 вересня вранці. Пресслужба Повітряних сил Збройних сил України станом на 16:00 2 вересня повідомила, що ворог запускав безпілотні літальні апарати з північного напрямку.

Більшість російських дронів летіли в напрямку столиці. Станом на 16:00 було збито чи подавлено 48 із 53 ворожих повітряних цілей. Проте російська атака на Україну на момент публікації новини ще триває, близько 16:00 нові групи БПЛА ЗС РФ фіксувалися і Чернігівській і Сумській областях — у цих областях іще оголошено повітряну тривогу.

На Чернігівщині та Сумщині станом на 16:00 триває повітряна тривога через загрозу удару БПЛА Фото: скриншот

В Чернігівській області 2 серпня, за даними Національної поліції, ворожий дрон ударив по будівлі зачиненої школи у прикордонному місті Семенівка Новгород-Сіверського району. Інформації про постраждалих немає.

Росіяни на Чернігівщинівдарили дроном по будівлі школи, що не працює Фото: Національна поліція Російський дрон пошкодив будівлю школи в Чернігівській області Фото: Національна поліція

Атака на Україну 2 вересня: більшість "Шахедів" летіли на Київ

Вранці 2 вересня Київ масовано атакували "Шахеди", за даними моніторингових каналів близько 9 години над столицею фіксували до 15 ворожих дронів.

В КМДА повідомляли, що внаслідок атаки "Шахедів" на столицю 2 вересня уламки повітряних цілей впали в Голосіївському районі та на території закритого на ремонт дитячого садку в Дніпровському районі, пошкоджень будівель і інформації про постраждалих на момент публікації новини немає.

Видання "Мілітарний" з посиланням на моніторингові ресурси повідомляло, що "Шахеди" летіли на Київ через Білорусь.

В соцмережах поширювалися відео з київськими дітьми, які через ворожу дронову атаку були вимушені почати навчальний рік у метро.