Обстріли міст України

Більшість летіли на Київ: в ЗСУ розповіли, скільки "Шахедів" збили над Україною вдень 2 вересня

Атака на Україну
Бійці ППО збили чи подавили 48 з 53 ворожих БПЛА під час обстрілу України 2 вересня | Фото: Колаж: Фокус

Росіяни зранку 2 вересня атакували Україну 53 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила та подавила засобами радіоелектронної боротьби 48 із них.

Після нічого обстрілу росіяни здійснили повторну атаку на Україну 2 вересня вранці. Пресслужба Повітряних сил Збройних сил України станом на 16:00 2 вересня повідомила, що ворог запускав безпілотні літальні апарати з північного напрямку.

Більшість російських дронів летіли в напрямку столиці. Станом на 16:00 було збито чи подавлено 48 із 53 ворожих повітряних цілей. Проте російська атака на Україну на момент публікації новини ще триває, близько 16:00 нові групи БПЛА ЗС РФ фіксувалися і Чернігівській і Сумській областях — у цих областях іще оголошено повітряну тривогу.

Атака на Україну 2 вересня
На Чернігівщині та Сумщині станом на 16:00 триває повітряна тривога через загрозу удару БПЛА
Фото: скриншот

В Чернігівській області 2 серпня, за даними Національної поліції, ворожий дрон ударив по будівлі зачиненої школи у прикордонному місті Семенівка Новгород-Сіверського району. Інформації про постраждалих немає.

Наслідки атаки на Україну на Чернігівщині
Росіяни на Чернігівщинівдарили дроном по будівлі школи, що не працює
Фото: Національна поліція
Наслідки атаки на Україну в Чернігівській області
Російський дрон пошкодив будівлю школи в Чернігівській області
Фото: Національна поліція

Атака на Україну 2 вересня: більшість "Шахедів" летіли на Київ

Вранці 2 вересня Київ масовано атакували "Шахеди", за даними моніторингових каналів близько 9 години над столицею фіксували до 15 ворожих дронів.

В КМДА повідомляли, що внаслідок атаки "Шахедів" на столицю 2 вересня уламки повітряних цілей впали в Голосіївському районі та на території закритого на ремонт дитячого садку в Дніпровському районі, пошкоджень будівель і інформації про постраждалих на момент публікації новини немає.

Видання "Мілітарний" з посиланням на моніторингові ресурси повідомляло, що "Шахеди" летіли на Київ через Білорусь.

В соцмережах поширювалися відео з київськими дітьми, які через ворожу дронову атаку були вимушені почати навчальний рік у метро.