Уламки впали в дитсадку: в КМДА повідомили про наслідки атаки "Шахедів" на столицю

Після атаки на Київ 2 вересня у двох районах було виявлено уламки ворожих повітряних цілей. В Дніпровському районі уламки безпілотного літального апарата впали на території дитячого садка.

Міський голова Віталій Кличко повідомив в Telegram-каналі, що дитячий садок у Дніпровському районі, куди впали уламки російського "Шахеда", був зачинений на ремонт. Перед тим повідомлялося, що уламки дрона впали в зеленій зоні близько 12:19.

"У Дніпровському районі, на території дитсадка, який зачинений на ремонт, виявили уламки БПЛА. Служби прямують на місце", — розповів голова Київської міської державної адміністрації.

Також, за попередньою інформацією, уламки повітряної цілі було виявлено на одній із вулиць в центрі столиці, в Голосіївському районі.

"Пошкоджень будівель поруч немає. Екстрені служби працюють на місці", — сказав Кличко.

У двох районах столиці виявлено уламки повтіряних цілей після ранкової атаки 2 вересня Фото: скриншот

Про те, що на лівому березі столиці працюють засоби протиповітряної оборони, Віталій Кличко повідомив о 9:34. Над центром столиці ворожі БПЛА опинилися близько 10 ранку.

Відбій повітряної тривоги у Києві було оголошено о 13:00.

Атака на Київ 2 вересня: деталі

Київ масовано атакували "Шахеди" РФ зранку 2 вересня. За інформацією моніторингових каналів, столицю атакували близько 15 БПЛА. Після оголошення повітряної тривоги вибухи лунали спершу на лівому, а згодом — на правому березі столиці. В соцмережах поширилися відео зі школярами Києва, які дорогою на навчання були змушені ховатися в метро через атаку РФ.

Видання "Мілітарний" повідомляло, що ворожі "Шахеди" летіли на Київ через Білорусь.