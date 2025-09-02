Обломки упали в детсаду: в КГГА сообщили о последствиях атаки "Шахедов" на столицу

После атаки на Киев 2 сентября в двух районах были обнаружены обломки вражеских воздушных целей. В Днепровском районе обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории детского сада.

Городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале, что детский сад в Днепровском районе, куда упали обломки российского "Шахеда", был закрыт на ремонт. Перед тем сообщалось, что обломки дрона упали в зеленой зоне около 12:19.

"В Днепровском районе, на территории детсада, который закрыт на ремонт, обнаружили обломки БПЛА. Службы направляются на место", — рассказал глава Киевской городской государственной администрации.

Также, по предварительной информации, обломки воздушной цели были обнаружены на одной из улиц в центре столицы, в Голосеевском районе.

"Повреждений зданий рядом нет. Экстренные службы работают на месте", — сказал Кличко.

В двух районах столицы обнаружены обломки полтиряных целей после утренней атаки 2 сентября Фото: скриншот

О том, что на левом берегу столицы работают средства противовоздушной обороны, Виталий Кличко сообщил в 9:34. Над центром столицы вражеские БПЛА оказались около 10 утра.

Отбой воздушной тревоги в Киеве был объявлен в 13:00.

Атака на Киев 2 сентября: детали

Киев массированно атаковали "Шахеды" РФ утром 2 сентября. По информации мониторинговых каналов, столицу атаковали около 15 БПЛА. После объявления воздушной тревоги взрывы раздавались сначала на левом, а затем — на правом берегу столицы. В соцсетях распространились видео со школьниками Киева, которые по дороге на учебу были вынуждены прятаться в метро из-за атаки РФ.

Издание "Милитарный" сообщало, что вражеские "Шахеды" летели на Киев через Беларусь.