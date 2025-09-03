16 "Калібрів" з моря: РФ запустила 526 повітряних цілей, вибухало в Калуші, Ніжині, Кропивницькому

В ніч на 3 вересня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні сумарно 526 засобів ураження. Росіяни застосували крилаті ракети "Калібр", якими стріляли ракетоносії у Чорному морі, авіаракети Х-101 та дрони-камікадзе "Шахед".

Атака засобів ураження РФ тривала з 16 год 2 вересня по 9 год 3 вересня, вказано у звіті Повітряних сил ЗСУ. Засоби протиповітряної оборони збили або знешкодили 451 повітряну ціль (ефективність — 85%).

Командування пояснило, що російські ракети та дрони збивала авіація, засоби РЕБ, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі.

Підсумки роботи системи ППО в ніч на 3 вересня:

дрони "Шахед" та імітатори — з 502 збили/знешкодили 430;

крилаті ракети "Калібр" — з 16 збили 14;

стратегічна крилата Х-101 — з восьми збили сім.

Повітряні сили підтвердили, що пропустили три ракети та 69 дрон: 72 засоби ураження вдарили по 14 локаціях. Крім того, зафіксували падіння уламків ще в 14 локаціях, вказано у звіті Повітряних сил.

Обстріл України — що відбулось 3 вересня

Зранку 3 вересня у Telegram-каналі ДСНС розповіли про наслідки обстрілу України. У серії дописів — кадри гасіння пожежі на локаціях у трьох областях. У Кіровоградській області росіяни вдарили по Знам'янській громаді та пошкодили об'єкт інфраструктури: що саме пошкодили ЗС РФ, не вказано. Засоби ураження РФ поранили 28 людей, пошкодили 28 будинків, почалась пожежа, написали рятувальники.

У Чернігівській області є певні руйнування у м. Борзна Ніжинського району. Вказано, що стався вибух, а БпЛА РФ підпалив житловий будинок. Про інші деталі інциденту інформації немає.

Обстріл України - наслідки удару РФ у Чернігівській області 3 вересня Фото: ДСНС

У Івано-Франківській області внаслідок удару РФ почалась пожежа у трьох осередках, заявили в ДСНС. Вогонь охопив 9 тис. кв. м: працює 130 пожежників та 35 одиниць спецтехніки. Який саме об'єкт палає, служба не уточнила.

"Рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває", — вказано у дописі рятувальників.

Обстріл України - наслідки удару РФ у Івано-Франківській області 3 вересня Фото: ДСНС

У Хмельницькій області також сталась пожежа через атаку дронів та ракет, повідомили на сторінці Facebook ДСНС Хмельниччини. Вказано, що відбулось два нальоти, загорівся гаражний кооператив і пожежу вже загасили.

Обстріл України - наслідки удару РФ у Хмельницькій області 3 вересня Фото: ДСНС

Фокус писав про нічний обстріл України, який РФ здійснила з 2 на 3 вересня. Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, було гучно біля Калуша в Івано-Франківській області та біля Ніжина у Чернігівській області. Крім того, Укрзалізниця попередила про затримку поїздів через удар росіян по залізниці у Кіровоградській області.

Нагадуємо, зранку 2 вересня ЗС РФ запустили зграю дронів по Україні: яке місто стало ціллю ворога.