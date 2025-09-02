Отопительный сезон в Украине: названы города, которые не готовы к зиме

Отопительный сезон 2025-2026 в Украине может быть тяжелым из-за малых запасов газа. Эксперт Александр Харченко утверждает, что в ряде городов коммунальные предприятия не готовы к зиме.

Отопительный сезон 2025 и 2026 года в Украине может быть нелегким — ожидается малый уровень накопления запасов газа и промедление в работах теплокоммунэнерго на местах. Об этом рассказал агентству "УНИАН" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Нафтогаз" получил из бюджета дополнительные кредиты на закупку газа и это может исправить сложившуюся ситуацию. Можно сказать, что на национальном уровне страна готова неплохо к отопительному сезону, замечает аналитик.

Местные службы в некоторых регионах готовы плохо или вообще не готовы. Особенно это касается Кривого Рога, Сум и Харькова.

"Там, где постоянно удары [российских войск], ситуация будет сложная", — пояснил Харченко.

В Кривом Роге, по словам эксперта, нужно ремонтировать большую часть тепловых сетей, а коммунальные предприятия города не готовы к отопительному сезону. В 2024 году около 450 домов были зимой без отопления.

"Сколько будет в этом году, посмотрим. В Харькове и Сумах главная проблема — постоянные удары. Они не дают наладить системы отопления, провести профилактические работы и довести системы до полной готовности", — рассказал эксперт.

Выходом из сложной ситуации может стать использование дополнительных "мини-ТЭЦ" в условиях ударов по энергетической инфраструктуре.

"Мы подготовлены гораздо лучше, сильнее и лучше защищены с точки зрения реакции на обстрелы. "Выключить" нас россиянам будет сложнее. Возможно это или нет — пока не произойдет, не узнаем", — подытожил он.

Напомним, российские войска наносят удары по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины, чтобы вызвать кризис зимой.

Украине для комфортного прохождения отопительного сезона нужно 13,2 миллиарда кубометров газа. Почти 4,6 миллиарда придется покупать за границей.