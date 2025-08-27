РФ уничтожает энергетические и газовые объекты в Украине перед зимой: последствия массированной атаки БПЛА

В ночь с 26 на 27 августа во время обстрела Украины россияне били по объектам энергетической и газотранспортной инфраструктуры. В правительстве Украины отмечают, что РФ сознательно разрушает гражданскую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла зимой.

Под атакой беспилотников РФ ночью были энергетические и газотранспортные системы в шести областях Украины. Разрушениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях, сообщает Министерство энергетики на официальной странице в Facebook.

В Сумах около часа ночи ударом российского дрона было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций, большая часть жителей города и промышленных потребителей осталась без электроснабжения. Также значительные повреждения были нанесены вражеской атакой на объекты газотранспортной инфраструктуры в Полтавской области.

Оценка нанесенного ущерба продолжается.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", — отметили в Министерстве энергетики.

Россияне в ночь на 27 августа атаковали энергообъекты беспилотниками Фото: скриншот

Обстрел Украины 27 августа: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале сообщил, что в ночь на 27 августа почти сотня российских беспилотных летательных аппаратов били по гражданской инфраструктуре в регионах Украины и повредили энергетические объекты. Российский удар вызвал обесточивание в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, без света остались более ста тысяч домохозяйств.

Кроме того, оккупанты ударили беспилотником по лицею в Харьковской области и многоэтажке в Херсоне, пострадали люди. Российской атаке подверглась также Днепропетровская область.

В Сумской области в ночь на 27 августа ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре Фото: ГСЧС

Обстрел Украины 27 августа: что известно

Ночью 27 августа в Сумах прогремела серия взрывов, после российской атаки на объекты инфраструктуры в городе возникли перебои с электроэнергией и загорелся пожар.

Коммунальные предприятия Сум сообщили, что атака ВС РФ обесточила город. В результате обстрела частично остановился транспорт и было ограничено водоснабжение.

Также в ночь на 27 августа ВС РФ атаковали Полтавскую область. Начальник Полтавской ОВА Владимир Когут сообщал о повреждении энергообъекта, по состоянию на 8:15 электроснабжение было восстановлено.