РФ знищує енергетичні та газові об'єкти в Україні перед зимою: наслідки масованої атаки БПЛА

В ніч з 26 на 27 серпня під час обстрілу України росіяни били по об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури. В уряді України зазначають, що РФ свідомо руйнує цивільну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла взимку.

Під атакою безпілотників РФ вночі були енергетичні та газотранспорті системи в шести областях України. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури в Сумській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Харківській і Запорізькій областях, повідомляє Міністерство енергетики на офіційній сторінці у Facebook.

В Сумах близько першої години ночі ударом російського дрона було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій, велика частина жителів міста та промислових споживачів лишилася без електропостачання. Також значних ушкоджень було завдано ворожою атакою на об'єкти газотранспортної інфраструктури в Полтавській області.

Оцінка завданої шкоди триває.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", — зазначили в Міністерстві енергетики.

Росіяни в ніч на 27 серпня атакували енергооб'єкти безпілотниками Фото: скриншот

Обстріл України 27 серпня: реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в офіційному Telegram-каналі повідомив, що в ніч на 27 серпня майже сотня російських безпілотних літальних апаратів били по цивільній інфраструктурі в регіонах України та пошкодили енергетичні об'єкти. Російський удар спричинив знеструмлення в Полтавській, Сумській і Чернігівській областях, без світла лишилися понад сто тисяч домогосподарств.

Крім того, окупанти вдарили безпілотником по ліцею в Харківській області та багатоповерхівці в Херсоні, постраждали люди. Російської атаки зазнала також Дніпропетровська область.

В Сумській області в ніч на 27 серпня ЗС РФ ударили по цивільній інфраструктурі Фото: ДСНС

Обстріл України 27 серпня: що відомо

Вночі 27 серпня в Сумах прогриміла серія вибухів, після російської атаки на об'єкти інфраструктури в місті виникли перебої з електроенергією та зайнялася пожежа.

Комунальні підприємства Сум повідомили, що атака ЗС РФ знеструмила місто. Внаслідок обстрілу частково зупинився транспорт і було обмежено водопостачання.

Також у ніч на 27 серпня ЗС РФ атакували Полтавщину. Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляв про пошкодження енергооб'єкта, станом на 8:15 електропостачання було відновлено.