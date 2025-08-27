ЗС РФ атакували Полтавщину: пошкоджено енергооб'єкт та транспорт, — ОВА

Цієї ночі Полтавщину піддали масованій ворожій атаці, внаслідок якої постраждало підприємство енергетичного сектору та виникли пожежі на його території. Наразі відомо, що люди не травмувалися, а електропостачання вже відновлено.

За інформацією т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, під час обстрілу зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. На території підприємства пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання, виникли пожежі. Сили ДСНС та енергетики оперативно локалізували загоряння та відновили електропостачання для побутових і юридичних споживачів.

Наприкінці Володимир Когут подякував силам ППО за збиття більшості ворожих об’єктів і відзначив швидку роботу рятувальників та енергетиків.

"Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено", — пояснив очільник Полтавської ОВА.

Також 27 серпня без електропостачання залишилося місто Суми. У місті пролунала серія вибухів, внаслідок яких пошкоджено об’єкти інфраструктури та частково зникли електро- й водопостачання. Місцеві жителі залишилися без світла, а комунальні підприємства перейшли на аварійний режим роботи. Попередньо відомо, що жертв немає, однак інфраструктура зазнала пошкоджень. Наразі на місцях працюють аварійні служби, ліквідовуючи наслідки нічної атаки.

До цього, 26 серпня стало відомо, що обстріл російських військ на Донеччині призвів до знеструмлення шахт, де залишаються майже півтори сотні гірників. За повідомленнями місцевих жителів, обстрілам піддалися Добропілля, Білозерське, Ганнівка, Іверське та Святогорівка. У телеграм-каналах зазначають, що по Добропіллю, ймовірно, було завдано удару чотирма авіабомбами, через що в громаді виникли перебої з електропостачанням.

Ба більше, Фокус писав, що Володимир Зеленський попередив про продовження російських атак на енергетичні об’єкти України та спроби зірвати підготовку країни до зими. Президент зазначив, що цьогорічні виклики для енергетики залишаються серйозними, але вже ухвалено рішення Норвегії про підтримку закупівель газу, і Україна сподівається на подальші дії норвезьких партнерів.