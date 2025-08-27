ВС РФ атаковали Полтавскую область: повреждены энергообъект и транспорт, — ОВА

Этой ночью Полтавщину подвергли массированной вражеской атаке, в результате которой пострадало предприятие энергетического сектора и возникли пожары на его территории. Известно, что люди не травмировались, а электроснабжение уже восстановлено.

По информации и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута, во время обстрела зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. На территории предприятия повреждено административное здание, транспортные средства и оборудование, возникли пожары. Силы ГСЧС и энергетики оперативно локализовали возгорание и восстановили электроснабжение для бытовых и юридических потребителей.

В конце Владимир Когут поблагодарил силы ПВО за сбивание большинства вражеских объектов и отметил быструю работу спасателей и энергетиков.

"Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. По состоянию на этот час пожары локализованы, электроснабжение восстановлено", — пояснил глава Полтавской ОГА.

Также 27 августа без электроснабжения остался город Сумы. В городе прогремела серия взрывов, в результате которых повреждены объекты инфраструктуры и частично исчезли электро- и водоснабжение. Местные жители остались без света, а коммунальные предприятия перешли на аварийный режим работы. Предварительно известно, что жертв нет, однако инфраструктура получила повреждения. Сейчас на местах работают аварийные службы, ликвидируя последствия ночной атаки.

До этого, 26 августа стало известно, что обстрел российских войск в Донецкой области привел к обесточиванию шахт, где остаются почти полторы сотни горняков. По сообщениям местных жителей, обстрелам подверглись Доброполье, Белозерское, Анновка, Иверское и Святогоровка. В телеграм-каналах отмечают, что по Доброполью, вероятно, был нанесен удар четырьмя авиабомбами, из-за чего в громаде возникли перебои с электроснабжением.

Более того, Фокус писал, что Владимир Зеленский предупредил о продолжении российских атак на энергетические объекты Украины и попытках сорвать подготовку страны к зиме. Президент отметил, что нынешние вызовы для энергетики остаются серьезными, но уже принято решение Норвегии о поддержке закупок газа, и Украина надеется на дальнейшие действия норвежских партнеров.