В Сумах прогремела серия взрывов: в результате атаки РФ возникли перебои со светом и поднялся пожар (фото, видео)

Ночью 27 августа россияне массированно атаковали Сумы беспилотниками. В результате атаки в городе возникли перебои с электроснабжением, а также поднялся пожар.

Враг осуществлял атаку по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

Около 01:00 часов в Сумах, а также Харькове, были слышны звуки взрывов, сообщили в СМИ. Перед этим в областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

В последующие минуты еще серия взрывов прогремела в Сумах. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении около еще 5 ударных беспилотников в направлении областного центра.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Сумах после взрывов исчезла электроэнергия в некоторых районах города.

Местные каналы информировали, что в Сумах в результате российского обстрела поднялся сильный пожар.

пожар в Сумах после атаки РФ

Исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь около 01:50 часов сообщил о первых последствиях российской атаки по Сумах. По его данным, в результате обстрела попаданий в жилые дома не было зафиксировано.

По информации председателя ОВА Олега Григорова, враг совершил атаку по окрестностям Сумской громады.

"Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы", — отметил чиновник.

Другие последствия российской атаки на Сумы устанавливаются. Воздушная тревога на момент публикации продолжается из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА в регионе и нескольких других областях.

Напомним, вечером 24 августа россияне атаковали Сумы и район ударными БпЛА: в результате обстрела пострадали объекты критической инфраструктуры, возникли перебои с энергоснабжением, а людей призвали запастись водой.

Также 23 августа в Киеве прогремели взрывы: обломки ударного БпЛА упали посреди дороги.