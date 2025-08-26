Отопительный сезон уже скоро: хватит ли Украине газа зимой

Украина готовится к зиме 2025–2026 годов с полными надеждами на собственные энергетические ресурсы.

Стране для комфортного прохождения отопительного сезона потребуется 13,2 миллиарда кубометров газа, из которых около 4,6 миллиарда придется закупить за границей. Об этом сообщила министр энергетики Светлана Гринчук в интервью изданию "Телеграф".

По словам Гринчук, на данный момент у "Нафтогаза" достаточно средств, чтобы обеспечить наполнение газовых хранилищ.

"Если мы успеем закупить необходимый объем и заполнить хранилища, газа должно хватить даже в случае холодной зимы", — отметила министр.

Она добавила, что Украина в прошлом году успешно обходилась собственными запасами, и теперь цель — достичь хотя бы такого же уровня.

Министр подчеркнула, что 13,2 миллиарда кубометров — это минимальный показатель для безопасного отопительного сезона. При этом Украина может накопить и больше газа, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

В числе приоритетов на ближайшее время — наращивание собственной добычи газа. Гринчук заверила, что финансовые ресурсы для закупок и внутреннего обеспечения уже есть: помощь предоставляли национальные банки, ЕБРР выделил грант, а Норвегия — 80 миллионов евро.

Напомним, 5 августа Фокус со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №480 от 29.04.2025 писал, что до конца октября в Украине сохранится фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт*ч.

29 июля СМИ рассказывали, что коммунальные тарифы в августе останутся неизменными.