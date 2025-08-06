Взрыв видели в Румынии: РФ повредила магистральный газопровод в Одесской области во время атаки (видео)

Ночью на 6 августа БПЛА атаковали Одесскую область и ударили по газовой инфраструктуре.т На то, чтобы потушить пожар на месте удара, ушло не менее 6 часов, огонь уничтожил оборудование.

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Ночью на 6 августа ВС РФ атаковали дронами Измаильский район. Об этом заявил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные", — сообщил он.

Сейчас проводят работы по выпуску газа из системы. Огонь уничтожил производственное оборудование. Из-за того, что был поврежден магистральный газопровод, 2,5 тысячи абонентов временно остались без газа.

"Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют следы очередного преступления россиян против мирного населения", — добавил глава ОВА.

В соцсетях о "сильном пожаре" в Одесской области сообщили в 1:24. Отмечалось, что его было видно даже из Румынии.

"Огромный столб пламени на месте удара", — передавали ночью авторы контента.

Напомним, атака по Одесской области началась примерно в 23:00 еще 5 августа. В полночь глава ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района прятаться в укрытиях из-за угрозы БПЛА. Массированный удар дронов продолжался примерно до 01:15, и вскоре в сети сообщили о пожаре.

Ранее, ночью на 5 августа, ВС РФ атаковали Лозовую в Харьковской области. Президент Владимир Зеленский информировал о применении баллистики и примерно 50 дронов, под ударом оказался вокзал. В результате обстрела погиб дежурный механик, еще 10 человек получили ранения, в том числе двое детей.