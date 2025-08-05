Удар по вокзалу в Лозовой: город атаковали более 25 "шахедов", пострадали 10 человек

В ночь на 5 августа Россия атаковала Лозовую на Харьковщине более 25 ударными дронами Shahed. В результате атаки по гражданской инфраструктуре погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них двое детей.

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Украина подверглась очередной масштабной атаке со стороны России. Как сообщил президент Владимир Зеленский, враг применил баллистические ракеты и около полусотни ударных беспилотников, большинство из которых — дроны типа Shahed.

Многие цели уничтожили силы украинской ПВО, однако, не все — некоторые вражеские дроны попали в объекты инфраструктуры.

Больше всего пострадал город Лозовая на Харьковщине. По словам главы государства, оккупанты атаковали более 25-ю "шахедами", в результате чего были разрушены гражданские объекты, в частности железнодорожное депо и вокзал.

Россия атаковала город Лозовая Фото: ГСЧС

В результате ударов погиб один человек, еще десять получили ранения, среди них — двое детей. На месте до сих пор работают спасатели.

Атака по Украине 5 августа: детали

Кроме Харьковской области, под обстрелами оказались также Запорожская, Одесская и Сумская области. В селе Беленькое в Запорожье оккупационные войска применили FPV-дроны по мирным жителям — пострадали два человека.

Президент подчеркнул: подобные атаки свидетельствуют, что Россия целенаправленно терроризирует мирное население, пытаясь запугать общины в прифронтовых регионах.

ВС РФ ударили по Лозовой: что известно

В результате атаки на железнодорожную инфраструктуру в городе Лозовая 5 августа погиб дежурный механик, четыре работника получили ранения. Большинство людей успели спуститься в укрытие во время атаки беспилотниками.

Из-за вражеского обстрела ряд поездов следуют объездным маршрутом: поезд №66/65 -166/165 "Умань — Черкассы — Харьков" и другие поезда краматорского направления.

Из-за объезда возможна задержка в прибытии поездов в пределах часа. Пассажиров к поездам в поселок Панютино доставят автобусы.

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что российская атака ночью 5 августа на город была самой массированной за все время полномасштабной войны.

Напомним, 4 августа российские пропагандисты писали о якобы захвате контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Однако попытка штурма россиян оказалась неудачной.

Фокус также писал о массированной атаке ВС РФ в ночь на 3 августа. Шесть ракет и 16 БпЛА попали в восьми локациях.