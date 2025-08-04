В РФ заявили о захвате КПП "Гоптовка" в Харьковской области: в военной администрации ответили

Российские пропагандисты массово пишут о "захвате" контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Украинская сторона заявляет о неудачной попытке штурма оккупационных сил.

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Российские военкоры ночью 4 августа начали распространять сведения о "захвате" контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" на границе в Харьковской области.

Пропагандисты отмечали, что ВСУ "пытались разбомбить свой КПП и несколько раз нанесли по нему удары". Минобороны России не подтверждало захват "Гоптовки".

Глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Задоренко подтвердил попытку штурма оккупантов, но бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отбили ее. КПП "Гоптовка" сейчас полностью контролируют украинские силы.

Фото: Telegram

"Оккупанты действительно штурмовали этот контрольно-пропускной пункт. Бойцы 58-й бригады ликвидировали более десяти захватчиков, десятки других сбежали в РФ", — говорится в сообщении.

Американский "Институт изучения войны" также писал о ситуации в районе Гоптовки, указывая, что ее "захват" — это не подтвержденная информация.

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