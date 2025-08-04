ВС РФ продвинулись на двух направлениях и готовят штурм: воин раскрыл замысел врага (карты)
Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты имели успехи в Донецкой области. По данным Генштаба, только в районе Покровска зафиксировали почти 50 атак за сутки.
На Покровском направлении захватчики продвинулись в селе Сухецкое и вблизи села Новоторецкое. Об этом свидетельствует обновление карты DeepState от 4 августа.
Также враг продвинулся вблизи села Зеленое Поле на Новопавловском направлении.
Что говорит командование
Из утреннего отчета Генерального штаба ВСУ известно, что всего в течение суток на Покровском направлении остановили 49 вражеских атак. Бои шли в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое, а также в направлении Новоукраинки, Новоподгородного, Родинского и Красного Лимана.
На Новопавловском направлении отбили 22 штурма ВС РФ. Боестолкновения происходили вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка и Новополь, а также в сторону Левадного.
Что задумали россияне
Боец Сил обороны с позывным "Мучной" объяснил, что оккупанты стремятся охватить Покровск с запада, с юга и с юго-востока.
"Идет многовекторное давление, с целью заставить наше войско отступить от пригородов Покровска или создать условия для полуокружения", — отметил он.
Военный описал темп продвижения ВС РФ как медленный, но они подтягивают силы, разворачивают логистику и артиллерию ближе. Он предполагает, что Россия готовится к более масштабному штурму, "если удастся пробиться на одной из линий".
Кроме того, "ситуация стремительно напрягается" вокруг города Мирноград. Сейчас он — не под непосредственной угрозой штурма, но воин прогнозирует попытку огневого окружения и продвижения к промзоне в ближайшие недели.
"Все зависит от того, удержится ли линия Красный Лиман-Родинское-Белицкое, поэтому по флангам надо серьезно укрепиться", — добавил он.
Напомним, 3 августа аналитики DeepState информировали, что количество штурмов ВС РФ снизилось. Кроме того, Россия реже бросает в бой большие группы оккупантов, к позициям теперь продвигаются по 2-3 человека.
В бригаде НГУ "Спартан" сообщили, что Россия начала бросать в штурмы женщин. Бойцы поделились, что видели уже штурмовиков на костылях, после тюрьмы и под действием наркотиков, но женщину увидели впервые.