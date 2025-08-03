Увидели впервые: россияне начали бросать женщин на штурмы, — военные (видео)

На Покровском направлении военные Вооруженных сил Украины заметили женщину с российской стороны, что может свидетельствовать о том, что оккупанты начали бросать женщин на штурмы.

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За период полномасштабной войны женщину во время штурмов военные ВСУ заметили впервые. Об этом рассказали бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии.

"За время активных боев мы видели много — "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем женщину — впервые", — отметили военные.

Также бойцы обнародовали видеоролик, на котором видно российскую военнослужащую. Внимание, видео содержит чувствительные кадры.

Кадры демонстрируют, как женщина в военной форме ВС РФ пытается убежать через посадку от украинского дрона.

"Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, — враг, который будет уничтожен", — отметили в 3 БрОП НГУ "Спартан".

Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении враг продолжает осуществлять штурмовые и наступательные действия. В сводке Генштаба ВСУ за 3 августа говорится, что ВС РФ в течение суток осуществили 38 штурмовых и наступательных действий, в частности в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, и в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.

На этом же направлении у россиян есть существенные потери: только за минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать 67 военных ВС РФ и еще более 20 — ранить. Кроме того, россияне теряют военную технику на Покровском направлении.

Также россияне пытаются прорваться в Покровск. Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля подтвердил информацию о том, что малые группы диверсантов ВС РФ постоянно прорываются и хотят закрепиться в городе, однако бойцы ВСУ их уничтожают.

Напомним, 3 августа аналитики DeepState сообщили, что российская армия меняет тактику на фронте, применяя больше приемов и уменьшая при этом количество атак.

Также 3 августа белорусские Telegram-каналы предупредили, что в Гомеле была замечена военная техника с красными отметками.