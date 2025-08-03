В Беларуси видели военную технику с красными отметками: что это значит

БТР с опознавательными знаками в виде красных квадратов были замечены в Гомеле, где отмечали День десантника. Белорусские оппозиционеры считаю это тревожным признаком.

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БТР с красными отметками видели в Беларуси 2 августа. Часть из них была оснащена противодронными дугами кустарного производства. "Получена крайне тревожная информация из Гомеля… опознавательные знаки на технике вызывают серьезные опасения ", — отметили в посте на Telegram-канале "Беларусь головного мозга".

Красные квадраты: на БТР были замечены опознавательные знаки в виде красных квадратов.

Красные повязки: у командиров на рукавах были красные ленты, такие же, как у российских оккупационных войск в Украине.

Эти признаки прямо указывают на то, что в Беларуси могут находиться или действовать российские военнослужащие с новыми, неизвестными целями. Появление такой техники, да еще и с кустарными модификациями, в крупном городе, а не на полигоне, является очень опасным сигналом и может свидетельствовать о подготовке к неким серьезным действиям.

"В условиях такой опасной ситуации, когда режим даже не пытается скрыть присутствие иностранных войск и их подготовку, каждое ваше наблюдение становится жизненно важным", - отметили в посте и попросили сообщать, когда БТР с красными квадратами появятся где-то еще в Беларуси.

Напомним, ранее Фокус писал, что на территории Гомельской области, вблизи границы с Украиной, началось формирование новой бригады сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.

Ранее на Валааме встречались Александр Лукашенко и Владимир Путин. Во время переговоров Лукашенко сделал ряд заявлений, поддержав политику Кремля в отношении Украины.