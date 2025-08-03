У Білорусі бачили військову техніку з червоними позначками: що це означає

БТР з розпізнавальними знаками у вигляді червоних квадратів були помічені в Гомелі, де відзначали День десантника. Білоруські опозиціонери вважають це тривожною ознакою.

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БТР із червоними позначками бачили в Білорусі 2 серпня. Частина з них була оснащена противодронними дугами кустарного виробництва. "Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля... розпізнавальні знаки на техніці викликають серйозні побоювання", — зазначили в дописі на Telegram-каналі "Беларусь головного мозга".

Червоні квадрати: на БТР були помічені розпізнавальні знаки у вигляді червоних квадратів.

Червоні пов'язки: у командирів на рукавах були червоні стрічки, такі ж, як у російських окупаційних військ в Україні.

Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати або діяти російські військовослужбовці з новими, невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й із кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні, є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій.

"В умовах такої небезпечної ситуації, коли режим навіть не намагається приховати присутність іноземних військ та їхню підготовку, кожне ваше спостереження стає життєво важливим", — наголосили в пості та попросили повідомляти, коли БТР із червоними квадратами з'являться десь іще в Білорусі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на території Гомельської області, поблизу кордону з Україною, почалося формування нової бригади сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі.

Раніше на Валаамі зустрічалися Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Під час переговорів Лукашенко зробив низку заяв, підтримавши політику Кремля щодо України.