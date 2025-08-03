Меньше атак, больше уловок: армия РФ меняет тактику на фронте, — DeepState (инфографика)

Во второй половине июля украинские защитники заметили постепенное понижение активности штурмовых действий со стороны российских войск.

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Хотя общее количество атак все еще остается высоким, динамика указывает на убыль напряженности. Об этом сообщает канал DeepState.

Армия РФ снижает темпы наступления

Так, в первые десять дней июля россияне совершали в среднем 186 штурмов в сутки. Во второй декаде эта цифра снизилась до 178, а в последние десять дней месяца — до 171,5. По состоянию на начало августа средний показатель составляет 155 атак в сутки.

Помимо количественных изменений, наблюдаются и качественные. Противник реже использует большие группы для штурмов — теперь к украинским позициям продвигаются небольшие отряды по 2-3 человека. Также россияне чаще действуют скрыто, тратя часы или даже целые сутки на ползание к позициям ВСУ, используя средства маскировки.

Отдельное внимание военные уделяют "медийным атакам" — когда враг идет в наступление исключительно для картинки в пропагандистских сюжетах. Такие акции обычно имеют значительные потери, но не несут никакого преимущества.

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ в Запорожской области. 31 июля аналитики проекта DeepState заявили, что якобы ВС РФ полностью оккупировали Каменское — населенный пункт в 22 км от окраин Запорожья. После этого появилось заявление ОК "Юг", в котором говорилось о том, что на улицах города все еще продолжаются бои. В ответ аналитики вспомнили об информации командования за 22 июля об отступлении на флангах в Каменском и объяснили, что из-за такой несогласованности беспокоятся за жизнь бойцов ВСУ на наблюдательных пунктах.

Напоминаем, 31 июля Минобороны РФ заявило о якобы оккупации Часового Яра на Краматорском направлении. Между тем в сети появилось видео с кадрами неудачных боев россиян в этом городе.