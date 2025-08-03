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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Менше атак, більше прийомів: армія РФ змінює тактику на фронті, — DeepState (інфографіка)

Армія РФ
Армія РФ змінює тактику на фронті | Фото: The New York Post

У другій половині липня українські захисники помітили поступове зниження активності штурмових дій з боку російських військ.

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Хоча загальна кількість атак все ще залишається високою, динаміка вказує на спад напруженості. Про це повідомляє канал DeepState.

Армія РФ знижує темпи наступу
Армія РФ знижує темпи наступу

Так, у перші десять днів липня росіяни здійснювали в середньому 186 штурмів на добу. У другій декаді ця цифра знизилася до 178, а в останні десять днів місяця — до 171,5. Станом на початок серпня середній показник становить 155 атак на добу.

Крім кількісних змін, спостерігаються і якісні. Противник рідше використовує великі групи для штурмів — тепер до українських позицій просуваються невеликі загони по 2-3 людини. Також росіяни частіше діють приховано, витрачаючи години або навіть цілу добу на повзання до позицій ЗСУ, використовуючи засоби маскування.

Окрему увагу військові приділяють "медійним атакам" — коли ворог іде в наступ винятково для картинки в пропагандистських сюжетах. Такі акції зазвичай мають значні втрати, але не несуть жодної переваги.

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ у Запорізькій області. 31 липня аналітики проекту DeepState заявили, що нібито ЗС РФ повністю окупували Кам'янське — населений пункт за 22 км від околиць Запоріжжя. Після цього з'явилася заява ОК "Південь", у якій ішлося про те, що на вулицях міста все ще тривають бої. У відповідь аналітики згадали про інформацію командування за 22 липня про відступ на флангах у Кам'янському і пояснили, що через таку неузгодженість турбуються за життя бійців ЗСУ на спостережних пунктах.

Нагадуємо, 31 липня Міноборони РФ заявило про нібито окупацію Часового Яру на Краматорському напрямку. Тим часом у мережі з'явилося відео з кадрами невдалих боїв росіян у цьому місті.