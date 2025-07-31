Российские ДРГ в Покровске: Зеленский подтвердил заходы малых групп россиян в город

Малые группы российских диверсантов постоянно прорываются в Покровск и хотят закрепиться, но ВСУ уничтожают их, заявил глава государства.

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В Покровск действительно заходят малые группы российских войск. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Украинские военные уничтожают зашедшие в город группы оккупантов и удерживают все позиции на Покровском направлении, заметил глава государства.

Покровск и Доброполье — участки с самой высокой интенсивностью боев. ВСУ уничтожают российские ДРГ, которые пытаются постоянно прорваться в Покровск и закрепиться там.

"Это российская тактика, наш ответ на нее — уничтожение оккупанта", — добавил Зеленский.

Боец Сил обороны Украины с позывным "Мучной" в то же время сообщал, что вражеские ДРГ "заходят очень глубоко" в Покровск и одну из групп заметили в районе рынка.

"Наши бойцы точечно накрыли позиции врага, удары были результативны. Фактического контроля у россиян нет, но по городу их лазит немало. Это "потеряшки" или те, которые обречены здесь умереть", — констатировал он.

Кроме этого, Зеленский коснулся вопроса о ситуации в городе Часов Яр. Российская сторона заявляла о захвате города, но президент Украины считает это вбросами.

Украинские подразделения защищают позиции и отбивают каждую попытку продвижения врага в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая обвиняла главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отвлечении внимания украинцев от Покровска на Запорожское направление. По ее данным, россияне уже в Покровске.

Впервые о заходе оккупантов в Покровск стало известно 21 июля. Шесть бригад ВСУ могут попасть в окружение, рассказывали украинские военные.