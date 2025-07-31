Російські ДРГ у Покровську: Зеленський підтвердив заходи малих груп росіян у місто
Малі групи російських диверсантів постійно прориваються в Покровськ і хочуть закріпитися, але ЗСУ знищують їх, заявив глава держави.
У Покровськ дійсно заходять малі групи російських військ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Українські військові знищують групи окупантів, які зайшли в місто, і утримують усі позиції на Покровському напрямку, зауважив глава держави.
Покровськ і Добропілля — ділянки з найвищою інтенсивністю боїв. ЗСУ знищують російські ДРГ, які намагаються постійно прорватися в Покровськ і закріпитися там.
"Це російська тактика, наша відповідь на неї — знищення окупанта", — додав Зеленський.
Боєць Сил оборони України з позивним "Борошняний" водночас повідомляв, що ворожі ДРГ "заходять дуже глибоко" в Покровськ і одну з груп помітили в районі ринку.
"Наші бійці точково накрили позиції ворога, удари були результативні. Фактичного контролю в росіян немає, але по місту їх лазить чимало. Це "потеряшки" або ті, які приречені тут померти", — констатував він.
Крім цього, Зеленський торкнувся питання про ситуацію в місті Часів Яр. Російська сторона заявляла про захоплення міста, але президент України вважає це вкиданнями.
Українські підрозділи захищають позиції та відбивають кожну спробу просування ворога в Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла звинувачувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у відволіканні уваги українців від Покровська на Запорізький напрямок. За її даними, росіяни вже в Покровську.
Уперше про захід окупантів у Покровськ стало відомо 21 липня. Шість бригад ЗСУ можуть потрапити в оточення, розповідали українські військові.