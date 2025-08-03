Побачили вперше: росіяни почали кидати жінок на штурми, — військові (відео)
На Покровському напрямку військові Збройних сил України помітили жінку з російської сторони, що може свідчити про те, що окупанти почали кидати жінок на штурми.
За період повномасштабної війни жінку під час штурмів військові ЗСУ помітили вперше. Про це розповіли бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії.
"За час активних боїв ми бачили багато — "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку — вперше", — зазначили військові.
Також бійці оприлюднили відеоролик, на якому видно російську військовослужбовицю. Увага, відео містить чутливі кадри.
Кадри демонструють, як жінка у військовій формі ЗС РФ намагається втекти через посадку від українського дрона.
"Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, — ворог, якого буде знищено", — зазначили у 3 БрОП НГУ "Спартан".
Що відбувається на Покровському напрямку
На Покровському напрямку ворог продовжує здійснювати штурмові та наступальні дії. У зведенні Генштабу ЗСУ за 3 серпня йдеться, що ЗС РФ упродовж доби здійснили 38 штурмових та наступальних дій, зокрема у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, та у напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.
На цьому ж напрямку у росіян є суттєві втрати: лише за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати 67 військових ЗС РФ та ще понад 20 — поранити. Окрім того, росіяни втрачають військову техніку на Покровському напрямку.
Також росіяни намагаються прорватися у Покровськ. Президент України Володимир Зеленський 31 липня підтвердив інформацію про те, що малі групи диверсантів ЗС РФ постійно прориваються та хочуть закріпитися у місті, однак бійці ЗСУ їх знищують.
Нагадаємо, 3 серпня аналітики DeepState повідомили, що російська армія змінює тактику на фронті, застосовуючи більше прийомів і зменшуючи при цьому кількість атак.
Також 3 серпня білоруські Telegram-канали попередили, що у Гомелі було помічено військову техніку з червоними позначками.