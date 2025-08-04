ЗС РФ просунулись на двох напрямках і готують штурм: воїн розкрив задум ворога (карти)
Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти мали успіхи у Донецькій області. За даними Генштабу, лише в районі Покровська зафіксували майже 50 атак за добу.
На Покровському напрямку загарбники просунулись у селі Сухецьке та поблизу села Новоторецьке. Про це свідчить оновлення мапи DeepState від 4 серпня.
Також ворог просунувся поблизу села Зелене Поле на Новопавлівському напрямку.
Що каже командування
З ранкового звіту Генерального штабу ЗСУ відомо, що загалом протягом доби на Покровському напрямку зупинили 49 ворожих атак. Бої точилися в районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне і Горіхове, а також у напрямку Новоукраїнки, Новопідгородного, Родинського і Червоного Лимана.
На Новопавлівському напрямку відбили 22 штурми ЗС РФ. Боєзіткнення відбувались поблизу населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка та Новопіль, а також в сторону Левадного.
Що задумали росіяни
Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" пояснив, що окупанти прагнуть охопити Покровськ з заходу, з півдня і з південного сходу.
"Йде багатовекторний тиск, з метою змусити наше військо відступити від передмість Покровська або створити умови для напівоточення", — зазначив він.
Військовий описав темп просування ЗС РФ як повільний, але вони підтягують сили, розгортають логістику та артилерію ближче. Він припускає, що Росія готується до більш масштабного штурму, "якщо вдасться пробитися на одній із ліній".
Окрім того, "ситуація стрімко напружується" навколо міста Мирноград. Нині воно — не під безпосередньою загрозою штурму, але воїн прогнозує спробу вогневого оточення і просування до промзони у найближчі тижні.
"Все залежить від того, чи втримається лінія Красний Лиман-Родинське-Білицьке, тому по флангах треба серйозно зміцнитися", — додав він.
Нагадаємо, 3 серпня аналітики DeepState інформували, що кількість штурмів ЗС РФ знизилась. Окрім того, Росія рідше кидає у бій великі групи окупантів, до позицій тепер просуваються по 2-3 людини.
У бригаді НГУ "Спартан" повідомили, що Росія почала кидати у штурми жінок. Бійці поділились, що бачили вже штурмовиків на милицях, після в’язниці та під дією наркотиків, але жінку побачили вперше.