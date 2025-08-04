У РФ заявили про захоплення КПП "Гоптівка" в Харківській області: у військовій адміністрації відповіли
Російські пропагандисти масово пишуть про "захоплення" контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" в Харківській області. Українська сторона заявляє про невдалу спробу штурму окупаційних сил.
Російські воєнкори вночі 4 серпня почали поширювати відомості про "захоплення" контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" на кордоні в Харківській області.
Пропагандисти зазначали, що ЗСУ "намагалися розбомбити свій КПП і кілька разів завдали по ньому ударів". Міноборони Росії не підтверджувало захоплення "Гоптівки".
Голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко підтвердив спробу штурму окупантів, але бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ відбили її. КПП "Гоптівка" зараз повністю контролюють українські сили.
"Окупанти дійсно штурмували цей контрольно-пропускний пункт. Бійці 58-ї бригади ліквідували понад десять загарбників, десятки інших втекли до РФ", — ідеться в повідомленні.
Американський "Інститут вивчення війни" також писав про ситуацію в районі Гоптівки, вказуючи, що її "захоплення" — це не підтверджена інформація.
Нагадаємо, російські війська просуваються на Покровському напрямку в селі Сухецьке та поблизу села Новоторецьке.
Бригада НГУ "Спартан" раніше повідомила, що російське командування кидає в штурми жінок. На кадрах із фронту можна побачити, як жінка у військовій формі намагається втекти від дрона ЗСУ.