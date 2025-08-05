Атака ВС РФ по ж/д вокзалу в Лозовой: погиб механик станции, ранены дети (видео)

Массированный удар россиян пришелся на железнодорожную инфраструктуру Лозовой. Погиб дежурный механик, четыре работника были ранены.

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Большинство людей успели спуститься в укрытие во время атаки беспилотниками по Лозовой. Раненым медики оказывают необходимую помощь, сообщила госкомпания "Укрзалізниця".

Также поврежден железнодорожный вокзал и ряд других объектов. Из-за вражеского обстрела ряд поездов следуют объездным маршрутом: поезд №66/65 —166/165 "Умань — Черкассы — Харьков" и другие поезда краматорского направления.

По причине объезда возможна задержка в прибытии поездов в пределах часа. Пассажиров до поездов в поселок Панютино доставят автобусы.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ночной массированной атаки БПЛА на Лозовую пострадали 10 человек, из них два ребенка. По городу возникло несколько пожаров.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что погиб 55-летний мужчина, а среди пострадавших — 14-летний парень и 13-летняя девочка. Предварительно, армия РФ атаковала город 33 беспилотниками.

Пострадавшие железнодорожники госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести.

ВС РФ атаковали Лозовую в Харьковской области: подробности

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил, что российская атака ночью 5 августа на город была самой массированной за все время полномасштабной войны.

Кроме вокзала, разрушения имеются на объектах критической инфраструктуры, в жилых многоэтажных домах и в частном секторе. У жителей Лозовой возникли проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

Напомним, 4 августа российские пропагандисты писали о якобы захвате контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. Однако попытка штурма россиян оказалась неудачной.

Фокус также писал о массированной атаке ВС РФ в ночь на 3 августа. Шесть ракет и 16 БПЛА попали в восьми локациях.