Атака ЗС РФ по залізничному вокзалу в Лозовій: загинув механік станції, поранені діти (відео)

Масований удар росіян припав на залізничну інфраструктуру Лозової. Загинув черговий механік, чотири працівники отримали поранення.

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Більшість людей встигли спуститися в укриття під час атаки безпілотниками по Лозовій. Пораненим медики надають необхідну допомогу, повідомила держкомпанія "Укрзалізниця".

Також пошкоджено залізничний вокзал і низку інших об'єктів. Через ворожий обстріл низка поїздів прямують об'їзним маршрутом: поїзд №66/65 -166/165 "Умань — Черкаси — Харків" та інші поїзди краматорського напрямку.

Через об'їзд можлива затримка в прибутті поїздів у межах години. Пасажирів до поїздів у селище Панютине доставлять автобуси.

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок нічної масованої атаки БПЛА на Лозову постраждало 10 осіб, із них дві дитини. По місту виникло кілька пожеж.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що загинув 55-річний чоловік, а серед постраждалих — 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка. Попередньо, армія РФ атакувала місто 33 безпілотниками.

Постраждалих залізничників госпіталізовано в стані легкої та середньої тяжкості.

ЗС РФ атакували Лозову в Харківській області: подробиці

Мер Лозової Сергій Зеленський заявив, що російська атака вночі 5 серпня на місто була наймасованішою за весь час повномасштабної війни.

Крім вокзалу, руйнування є на об'єктах критичної інфраструктури, у житлових багатоповерхових будинках і в приватному секторі. У жителів Лозової виникли проблеми з водопостачанням та електроенергією.

Нагадаємо, 4 серпня російські пропагандисти писали про нібито захоплення контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" в Харківській області. Однак спроба штурму росіян виявилася невдалою.

Фокус також писав про масовану атаку ЗС РФ у ніч на 3 серпня. Шість ракет і 16 БПЛА влучили у восьми локаціях.