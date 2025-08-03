Комбінована атака на Україну: куди поцілили росіяни ракетами та дронами (фото)

У ніч на неділю 3 серпня, росіяни атакували українські міста 83 засобами повітряного нападу.

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Зокрема, ворог випустив 76 ударними БпЛА, 1 балістичну ракету Іскандер-М, 1 крилату ракету Х-22 та 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400, повідомляють Повітряні Сили.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 60 БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни та 1 балістичну ракету Іскандер-М.

Статистика збитих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Також зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях, падіння уламків збитих дронів у 2 локаціях.

Миколаївська область

Внаслідок ракетного удару по обласному центру було зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Постраждали семеро людей — чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. У лікарні наразі перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

Харківська область

Сьогодні вночі, як повідомили у ДСНС, окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками.

У м. Чугуїв горіли приватна господарча споруда та конструктивні елементи зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.

У м. Балаклія ворожі удари зафіксовані на 2 локаціях. На першій горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м кв. та суха трава на площі 1500 м кв. Завдяки оперативним діям рятувальникам вдалось врятувати 4 людей, зокрема дитину.

За інформацією глави ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали обласний центр і 9 населених пунктів Харківської області. ️Внаслідок обстрілів у Чугуєві постраждали жінки 31, 35 і 54 років, а у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка.

Київська область

Вночі очільник столичної МВА Тимур Ткаченко попередив про ракетну небезпеку та наголосив на необхідності перебувати в укриттях. У соцмережах повідомляли про вибухи.

Тривога у Києві тривала 31 хвилину.

Нагадаємо, вранці 2 серпня росіяни здійснили обстріл Дружківки в Донецькій області ударними БПЛА, пошкодивши магазин "Аврора", ринок і житлові будинки.

Також Фокус писав, що ЗС РФ вдарили керованими авіаційними бомбами по Херсону та пошкодили міст в мікрорайоні Корабел.