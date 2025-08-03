Комбинированная атака на Украину: куда попали россияне ракетами и дронами (фото)

В ночь на воскресенье 3 августа, россияне атаковали украинские города 83 средствами воздушного нападения.

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В частности, враг выпустил 76 ударными БпЛА, 1 баллистическую ракету Искандер-М, 1 крылатую ракету Х-22 и 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, сообщают Воздушные Силы.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 60 БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны и 1 баллистическую ракету Искандер-М.

Статистика сбитых целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Также зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение обломков сбитых дронов в 2 локациях.

Николаевская область

В результате ракетного удара по областному центру были разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, шесть автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов получили повреждения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Важно

Россияне ударили ракетой по жилому микрорайону Николаева: в области пропал свет (фото)

Пострадали семь человек — четырем из них медицинская помощь оказана на месте. В больнице сейчас находятся 57-летний и 74-летний мужчины в состоянии средней тяжести, 32-летнему мужчине оказана помощь амбулаторно.

Харьковская область

Сегодня ночью, как сообщили в ГСЧС, оккупанты совершили очередную массированную атаку ударными беспилотниками.

В г. Чугуев горели частная хозяйственная постройка и конструктивные элементы разрушенного взрывом дома. Пострадали 3 человека.

В г. Балаклея вражеские удары зафиксированы на 2 локациях. На первой горели 8 частных домов на общей площади 1000 м кв. и сухая трава на площади 1500 м кв. Благодаря оперативным действиям спасателям удалось спасти 4 человека, в том числе ребенка.

По информации главы ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись областной центр и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в Чугуеве пострадали женщины 31, 35 и 54 лет, а в с. Ивано-Шийчино Богодуховской громады пострадала 6-летняя девочка.

Киевская область

Ночью глава столичной ГВА Тимур Ткаченко предупредил о ракетной опасности и отметил необходимость находиться в укрытиях. В соцсетях сообщали о взрывах.

Тревога в Киеве продолжалась 31 минуту.

Напомним, утром 2 августа россияне совершили обстрел Дружковки в Донецкой области ударными БПЛА, повредив магазин "Аврора", рынок и жилые дома.

Также Фокус писал, что ВС РФ ударили управляемыми авиационными бомбами по Херсону и повредили мост в микрорайоне Корабел.