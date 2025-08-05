Удар по вокзалу в Лозовій: місто атакували понад 25 "шахедів", постраждали 10 людей

У ніч на 5 серпня Росія атакувала Лозову на Харківщині понад 25 ударними дронами Shahed. Внаслідок атаки по цивільній інфраструктурі загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє дітей.

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Україна зазнала чергової масштабної атаки з боку Росії. Як повідомив президент Володимир Зеленський, ворог застосував балістичні ракети та близько півсотні ударних безпілотників, більшість із яких — дрони типу Shahed.

Багато цілей знищили сили української ППО, однак, не всі — деякі ворожі дрони влучили в об’єкти інфраструктури.

Найбільше постраждало місто Лозова на Харківщині. За словами глави держави, окупанти атакували понад 25-ма "шахедами", внаслідок чого були зруйновані цивільні об'єкти, зокрема залізничне депо та вокзал.

Росія атакувала місто Лозова Фото: ДСНС

Внаслідок ударів загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення, серед них — двоє дітей. На місці досі працюють рятувальники.

Атака по Україні 5 серпня: деталі

Крім Харківської області, під обстрілами опинилися також Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке на Запоріжжі окупаційні війська застосували FPV-дрони по мирних мешканцях — постраждали двоє людей.

Президент наголосив: подібні атаки свідчать, що Росія цілеспрямовано тероризує мирне населення, намагаючись залякати громади в прифронтових регіонах.

ЗС РФ вдарили по Лозовій: що відомо

Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру у місті Лозова 5 серпня загинув черговий механік, чотири працівники отримали поранення. Більшість людей встигли спуститися в укриття під час атаки безпілотниками.

Через ворожий обстріл низка поїздів прямують об'їзним маршрутом: поїзд №66/65 -166/165 "Умань — Черкаси — Харків" та інші поїзди краматорського напрямку.

Через об'їзд можлива затримка в прибутті поїздів у межах години. Пасажирів до поїздів у селище Панютине доставлять автобуси.

Мер Лозової Сергій Зеленський заявив, що російська атака вночі 5 серпня на місто була наймасованішою за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо, 4 серпня російські пропагандисти писали про нібито захоплення контрольно-пропускного пункту "Гоптівка" в Харківській області. Однак спроба штурму росіян виявилася невдалою.

Фокус також писав про масовану атаку ЗС РФ у ніч на 3 серпня. Шість ракет і 16 БпЛА влучили у восьми локаціях.