Ударило молнией: в РФ Ту-160 не смогли выпустить ракеты по Украине, — росСМИ

Во время комбинированного обстрела Украины в ночь на 3 сентября два российских бомбардировщика Ту-160 не смогли выпустить ракеты по техническим причинам. Еще один борт по неизвестным причинам не смог вылететь с аэродрома.

О проблемах у нескольких бортов стратегической авиации ВС РФ в ночь со 2 на 3 сентября пишет российский анонимный Telegram-канал "Досье шпиона". По информации админов канала, три борта, которые должны были "поражать объекты на территории Украины", не смогли выполнить задание.

Канал "Досье шпиона" пишет, что несколько Ту-160 ВС РФ не выполнили задание во время обстрела Украины Фото: скриншот

По данным паблика, стратегический бомбардировщик Ту-160 "Иван Ярыгин" с бортовым номером "04" не выполнил запуск ракет из-за того, что вышел из строя механизм пусковой установки.

В другой российский самолет Ту-160, "Алексей Плохов" с бортовым номером "16", по словам админов канала, попала молния. Из-за этого пилот не смог запустить ракеты и был вынужден вернуться на аэродром. По информации канала, в кабине пилотов повреждено остекление.

Еще один Ту-160 по неизвестным причинам не смог вылететь с аэродрома "Энгельс".

В Министерстве обороны РФ на момент публикации новости не комментировали технические проблемы на бортах Ту-160 во время комбинированной атаки на Украину 3 сентября.

О технических неисправностях бомбардировщиков ВС РФ также написал украинский портал "Милитарный". Издание предполагает, что отказ бортов может свидетельствовать о неспособности российского ОПК должным образом обслуживать стратегические самолеты.

Напомним, в ночь на 3 сентября россияне запустили 526 воздушных целей по Украине, в том числе беспилотники типа "Шахед" и имитаторы, крылатые ракеты "Калибр" и стратегические крылатые ракеты Х-101. Взрывы раздавались в Кировоградской, Черниговской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Хмельницкой областях. Украинская противовоздушная оборона сбила или обезвредила 451 вражескую цель.

Во время комбинированного удара по украинским городам в ночь со 2 на 3 сентября в Кировоградской области пострадала железная дорога, из-за этого задержался ряд поездов.