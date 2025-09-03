Вдарило блискавкою: в РФ Ту-160 не змогли випустити ракети по Україні, — росЗМІ

Під час комбінованого обстрілу України в ніч на 3 вересня два російські бомбардувальники Ту-160 не змогли випустити ракети з технічних причин. Іще один борт з невідомих причин не зміг вилетіти з аеродрому.

Про проблеми у кількох бортів стратегічної авіації ЗС РФ в ніч з 2 на 3 вересня пише російський анонімний Telegram-канал "Досье шпиона". За інформацією адмінів каналу, три борти, які мали "уражати об'єкти на території України", не змогли виконати завдання.

Канал "Досье шпиона" пише, що кілька Ту-160 ЗС РФ не виконали завдання під час обстрілу України Фото: скриншот

За даними пабліка, стратегічний бомбардувальник Ту-160 "Іван Яригін" з бортовим номером "04" не виконав запуск ракет через те, що вийшов з ладу механізм пускової установки.

В інший російський літак Ту-160, "Олексій Плохов" з бортовим номером "16", за словами адмінів каналу, влучила блискавка. Через це пілот не зміг запустити ракети та був вимушений повернутися на аеродром. За інформацією каналу, в кабіні пілотів пошкоджено скління.

Іще один Ту-160 з невідомих причин не зміг вилетіти з аеродрому "Енгельс".

В Міністерстві оборони РФ на момент публікації новини не коментували технічні проблеми на бортах Ту-160 під час комбінованої атаки на Україну 3 вересня.

Про технічні несправності бомбардувальників ЗС РФ також написав український портал "Мілітарний". Видання припускає, що відмова бортів може свідчити про неспроможність російського ОПК належним чином обслуговувати стратегічні літаки.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня росіяни запустили 526 повітряних цілей по Україні, зокрема безпілотники типу "Шахед" й імітатори, крилаті ракети "Калібр" і стратегічні крилаті ракети Х-101. Вибухи лунали у Кіровоградській, Чернігівській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській і Хмельницькій областях. Українська протиповітряна оборона збила чи знешкодила 451 ворожу ціль.

Під час комбінованого удару по українських містах в ніч з 2 на 3 вересня в Кіровоградській області постраждала залізниця, через це затрималася низка поїздів.