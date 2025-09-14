Усі ремонти — нанівець: Трипільську ТЕС у Київській області атакували 19 "Шахедів", — нардеп

"Центренерго" ще минулого року заявляв про повне знищення Трипільської ТЕС. За рік енергетики провели фронт робіт, але ЗС РФ знову обрали об'єкт як ціль.

Трипільську теплоелектростанцію (ТЕС) у селі Українка Київської області нещодавно атакували 19 дронами "Шахед". Про це розповів український нардеп Сергій Нагорняк.

У результаті всі відновлювальні роботи, що тривали на станції протягом року, були фактично перекреслені. Влада та енергетики готуються до різних сценаріїв, додав він.

"Будь-які захисні споруди і підготовка без достатньої кількості засобів ППО нічого не варті. Щось ми можемо захистити. Приклад тижневої давності показав, що в Трипільську ТЕС прилетіло багато "Шахедів", — сказав політик.

Через прильоти всі відновлювальні роботи, які енергетики вели цілий рік, "пішли нанівець", підсумував він.

Зазначимо, що російська армія атакувала Трипільську ТЕС уночі 8 вересня в населеному пункті Українка. Очевидці чули серію потужних вибухів.

Telegram-канали писали, що в районі Трипільської ТЕС пролунало щонайменше 10 вибухів. Енергетики наголошували на небезпеці повернення графіків віялових відключень електроенергії в регіоні.

У квітні минулого року голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота говорив про повне руйнування Трипільської ТЕС, постачальника електроенергії для Житомирської, Черкаської та Київської областей. Тоді по ТЕС влучили кілька ракет.

Гота висловлював припущення, що станцію можна відновити завдяки запчастинам з Європи, але сенсу в цьому немає без посилення ППО.

Нагадаємо, енергоексперти попереджали українців про небезпеку російських атак на енергетичну та газотранспортну інфраструктуру під час опалювального сезону.

Фокус також писав, що під час масованого удару по Україні в ніч на 3 вересня два бомбардувальники Ту-160 ЗС РФ не випустили ракети через технічні неполадки.