"До 1000 в день": в СНБО предупредили об увеличении обстрелов Украины к концу года

Россия продолжит наращивать удары с использованием дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет по Украине. Атаки уже усилились после встречи главы Кремля Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске, но в дальнейшем их будет больше.

Поэтому Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и дронов для перехвата российских беспилотников, заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в интервью CNN

"Нам конечно нужно больше ПВО, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Россия пытается увеличить количество атак – до 1000 в день. Поэтому до конца года, я думаю, они их расширят и это свидетельствует о том, что Россия не имеет серьезного намерения завершить эту войну", – предположил он.

В беседе с журналисткой Кристиан Аманпур Умеров высказал благодарность союзникам в лице США и стран Евросоюза за то, что помогают в обороне Украины, напомнив, что НАТО предоставило новый механизм финансирования поставок орудия из США через программу PURL.

Он также уверен, что президент США Дональд Трамп – единственный человек, который имеет возможность и способен положить конец войне в Украине на этом этапе.

"Россия его подводит, и нет никаких обязательств со стороны России продолжать эти переговоры", – отметил секретарь СНБО, подчеркнув, что Украина поддержала эту инициативу. Чиновник считает, что войну "необходимо завершить на этом этапе", и данную идею поддерживают европейские союзники Украины и США.

Умеров напомнил, что Украине нужны сильные гарантии, сильная армия и оружие, а также поддержка других стран.

Он также подчеркнул, что война с Россией началась еще в 2014 году, а в 2022-м состоялось полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

"По состоянию на сегодня Россия не достигла ни одной стратегической цели, а ее войска остановлены. Мы стабилизировали ситуацию. Наша стратегия состоит в том, чтобы не позволить им маневрировать. Даже если их медиа утверждают, что они продвигаются, – их остановлено", – заверил Умеров. Однако он констатирует, что противник продолжает штурмовать украинские позиции, и именно поэтому необходима поддержка союзников.

Ранее сообщалось, что на вопрос, действительно ли ведутся переговоры между Россией и Украиной о завершении войны, секретарь СНБО ответил, что Киев поддержал мирную инициативу американского президента Дональда Трампа и в настоящее время стороны обсуждают только гуманитарную часть об освобождении украинских военнопленных.

Тем временем стало известно, что Центр противодействия коррупции сообщил о восьми элитных объектах во Флориде и Нью-Йорке, которые связывают с семьей Рустема Умерова. Часть из них отсутствует в его декларациях.