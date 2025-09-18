В США нашли элитную недвижимость, связанную с семьей Умерова, — расследование (видео)

Центр противодействия коррупции сообщил о восьми элитных объектах во Флориде и Нью-Йорке, которые связывают с семьей секретаря СНБО Рустема Умерова. Часть из них отсутствует в его декларациях.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшего министра обороны Рустема Умерова имеет по меньшей мере восемь объектов недвижимости в США. По информации организации, речь идет о квартирах во Флориде и Нью-Йорке, а также несколько вилл возле Майами.

Квартира на Манхэттене в Нью-Йорке. 39TH ST, New York, NY Фото: ЦПК

Как отметили в ЦПК, во время проверки использованы платные и открытые базы данных в США, которые позволяют отслеживать владельцев и жителей жилой недвижимости, включая даты регистрации. Кроме того, к расследованию были привлечены источники с доступом к официальным документам в США.

Адрес Лейли Умеровой в США Фото: ЦПК

В декларации за 2024 год Рустем Умеров указал, что его жена Лейля и трое детей живут в Соединенных Штатах. В документах он указал только одну арендованную квартиру во Флориде. Однако данные ЦПК свидетельствуют, что семья и родственники чиновника пользовались еще несколькими объектами, которые не упоминаются в представленных декларациях.

В частности, речь идет о квартирах в престижном жилом комплексе Chalfonte в городе Бока Ратон, апартаментах на Манхэттене и четырех частных домах во Флориде. Часть этих объектов связывают не только с женой и детьми секретаря СНБО, но и с его братом, родителями и другими родственниками.

Вилла 212 кв м. NW 26th Ave, Boca Raton, FL Фото: ЦПК

В ЦПК объяснили, что из соображений безопасности не обнародуют точные номера квартир и ссылки на сайты с фотографиями или рыночной стоимостью. Однако, по оценкам американских риэлторских платформ, стоимость подобных апартаментов и вилл достигает миллионов долларов, а аренда исчисляется несколькими тысячами ежемесячно.

Организация также обратила внимание на то, что в декларациях Умерова с 2019 года отражена только одна квартира во Флориде. Другие объекты отсутствуют.

Квартира 134,5 кв м. Ocean Blvd, Boca Raton, FL Фото: ЦПК

Сам чиновник в ответе на запрос ЦПК заявил, что не обязан декларировать имущество родителей или брата, поскольку они самостоятельно обеспечивают свое проживание и финансовую деятельность.

"Информация о местах проживания семьи секретаря СНБО является чувствительной и создает риски для безопасности его несовершеннолетних детей. Поэтому такие данные мы не подтверждаем и не распространяем", — говорится в ответе СНБО на запрос Центра противодействия коррупции.

В ведомстве также отметили, что право пользования арендованной квартирой, указанной в декларации, возникло после заключения договора женой Умерова в октябре 2019 года. Относительно остальных объектов в СНБО заявили, что они не использовались семьей Умерова в последние годы, а проверки деклараций, которые проводило НАПК, не выявили нарушений.

Подробности расследования ЦПК обнародовал в YouTube под названием "Американская мечта Умеровых: недвижимость, которой нет в декларациях".

Расследование ЦПК

Напомним, Рустем Умеров возглавил Министерство обороны в 2023 году, а впоследствии стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщал Фокус, 18 июля президент Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем СНБО.

