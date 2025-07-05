В доме с бассейном и картинной галереей: глава ЦПК показала, как живет семья Умеровых в США (видео)

Семья министра обороны Рустема Умерова проживает в курортном городке Бока-Ратон в США.

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Жена и трое детей украинского министра, а также его отец и брат живут на юго-восточном побережье Флориды. По крайней мере, там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых, — заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк.

По ее словам, семье министра принадлежит и художественная галерея.

"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть, и вся семья там живет", — отметила Каленюк, однако не конкретизировав, какие именно коммерческие предприятия имеют родственники украинского политика в США.

Дарья Каленюк

При этом она раскритиковала Министерство обороны Украины за провал борьбы с российскими ударными дронами.

Рассказ Дарьи Каленюк о доме семьи Умеровых во Флориде можно послушать с 2:20 до 3:45

"…Он спокоен за своих детей — ведь "Шахеды" над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают", — отметила руководитель ЦПК.

На момент выхода материала министр обороны Рустем Умеров не комментировал заявление руководительницы "ЦПК".

Фокус в 2023 году писал, что семья министра живет в США. Минобороны сообщало, что жена, сын Саид Ахмет и две дочери Умерова, Мерьем и Ава, были вынуждены переехать в Америку еще в 2016 году из-за угроз политику, который как депутат Курултая крымскотатарского народа боролся за деоккупацию незаконно аннексированного полуострова.

Напомним, в ночь на 4 июля российские войска провели самую масштабную атаку ударными БПЛА Shahed с начала полномасштабного вторжения, выпустив более 330 "Шахедов". При этом мы выясняли, как изменилась эффективность ПВО Украины.