В доме с бассейном и картинной галереей: глава ЦПК показала, как живет семья Умеровых в США (видео)
Семья министра обороны Рустема Умерова проживает в курортном городке Бока-Ратон в США.
Жена и трое детей украинского министра, а также его отец и брат живут на юго-восточном побережье Флориды. По крайней мере, там зарегистрированы бизнесы семьи Умеровых, — заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк.
По ее словам, семье министра принадлежит и художественная галерея.
"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть, и вся семья там живет", — отметила Каленюк, однако не конкретизировав, какие именно коммерческие предприятия имеют родственники украинского политика в США.
При этом она раскритиковала Министерство обороны Украины за провал борьбы с российскими ударными дронами.
"…Он спокоен за своих детей — ведь "Шахеды" над Флоридой, у побережья Атлантического океана, не летают", — отметила руководитель ЦПК.
На момент выхода материала министр обороны Рустем Умеров не комментировал заявление руководительницы "ЦПК".
Фокус в 2023 году писал, что семья министра живет в США. Минобороны сообщало, что жена, сын Саид Ахмет и две дочери Умерова, Мерьем и Ава, были вынуждены переехать в Америку еще в 2016 году из-за угроз политику, который как депутат Курултая крымскотатарского народа боролся за деоккупацию незаконно аннексированного полуострова.
Напомним, в ночь на 4 июля российские войска провели самую масштабную атаку ударными БПЛА Shahed с начала полномасштабного вторжения, выпустив более 330 "Шахедов". При этом мы выясняли, как изменилась эффективность ПВО Украины.