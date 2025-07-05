У будинку з басейном і картинною галереєю: глава ЦПК показала, як живе сім'я Умєрових у США (відео)

Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США.

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Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди. Принаймні, там зареєстровані бізнеси сім'ї Умєрових, — заявила керівниця "Центру по боротьбі з корупцією" Дар'я Каленюк.

За її словами, родині міністра належить і художня галерея.

"Не знаю, навіщо сім'ї Умерових американська художня галерея, але бізнес у них там є, і вся сім'я там живе", — зазначила Каленюк, однак не конкретизувавши, які саме комерційні підприємства мають родичі українського політика у США.

Дар'я Каленюк

При цьому вона розкритикувала Міністерство оборони України за провал боротьби з російськими ударними дронами.

Розповідь Дар'ї Каленюк про будинок сім'ї Умерових у Флориді можна послухати з 2:20 до 3:45

"...Він спокійний за своїх дітей — адже "Шахеди" над Флоридою, біля узбережжя Атлантичного океану, не літають", — зазначила очільниця ЦПК.

На момент виходу матеріалу міністр оборони Рустем Умєров не коментував заяву керівниці "ЦПК".

Фокус 2023 року писав, що сім'я міністра живе у США. Міноборони повідомляло, що дружина, син Саїд Ахмет і дві доньки Умерова, Мер'єм і Ава, були змушені переїхати до Америки ще 2016 року через погрози політику, який як депутат Курултаю кримськотатарського народу боровся за деокупацію незаконно анексованого півострова.

Нагадаємо, в ніч на 4 липня російські війська провели наймасштабнішу атаку ударними БПЛА Shahed з початку повномасштабного вторгнення, випустивши понад 330 "Шахедів". При цьому ми з'ясовували, як змінилася ефективність ППО України.