"Больше динамики": Зеленский озвучил первые задачи Умерову на новой должности

18 июля президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем СНБО. Стало известно, что он уже раздал ему "персональные задания" в двух сферах.

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"Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах", — отметил Зеленский в Telegram 18 июля.

Президент поставил Умерову три задачи. Первая касается работы с партнерами по договоренностям по оружию. Зеленский отметил, что Украина должна полностью реализовать каждое соглашение о поставках вооружений и новые специальные договоренности о совместных производствах и заводах за рубежом.

Вторая его задача — анализ выполнения уже принятых СНБО и Ставкой решений и реализация того, что задерживалось. Зеленский хочет значительного укрепления формата технологической Ставки. Также, по его словам, Украине нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны.

Третьей задачей стала активизация мирных переговоров. Президент уточнил, что продолжается выполнение договоренностей после второй встречи в Стамбуле, но нужно "больше динамики в этом процессе".

Задачи от Зеленского и приоритеты своей работы на новой должности также прокомментировал в Facebook Умеров. Он перечислил ключевые направления, с которыми будет работать:

обеспечение синхронизации в сфере обороны — в ближайшее время проведет аудит выполнения решений Ставки и представит Зеленскому план действий;

оружие — продолжит координировать поставки и совместные производства, остается в постоянном диалоге с партнерами;

технологии и инновации — возобновит полноценную работу технологической ставки для ускорения модернизации фронта;

переговоры — продолжит работу для достижения справедливого мира "в тесной координации с союзниками".

Напомним, ранее были слухи, что после перезагрузки Кабмина Рустем Умеров поедет послом в США. Однако 18 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении его на должность секретаря СНБО.

Также 18 июля Евросоюз принялновый пакет санкций против РФ. Зеленский поблагодарил партнеров и раскрыл детали.