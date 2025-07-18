"Більше динаміки": Зеленський озвучив перші завдання Умєрову на новій посаді

18 липня президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра оборони Рустема Умєрова секретарем РНБО. Стало відомо, що він вже роздав йому «персональні завдання» у двох сферах.

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"Обговорили сьогодні з Рустемом Умєровим роботу РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах", — зазначив Зеленський у Telegram 18 липня.

Президент поставив Умєрову три завдання. Перше стосується роботи з партнерами щодо домовленостей по зброї. Зеленський наголосив, що Україна має повністю реалізувати кожну угоду про постачання озброєнь та нові спеціальні домовленості щодо спільних виробництв і заводів за кордоном.

Друге його завдання — аналіз виконання вже ухвалених РНБО та Ставкою рішень та реалізація того, що затримувалось. Зеленський хоче значного зміцнення формату технологічної Ставки. Також, з його слів, Україні потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони.

Третім завданням стала активізація мирних переговорів. Президент уточнив, що триває виконання домовленостей після другої зустрічі у Стамбулі, але потрібно "більше динаміки в цьому процесі".

Завдання від Зеленського та пріоритети своєї роботи на новій посаді також прокоментував у Facebook Умєров. Він перелічив ключові напрямки, з якими працюватиме:

забезпечення синхронізації у сфері оборони — найближчим часом проведе аудит виконання рішень Ставки та представить Зеленському план дій;

зброя — продовжить координувати постачання й спільні виробництва, залишається у постійному діалозі з партнерами;

технології та інновації — відновить повноцінну роботу технологічної ставки задля пришвидшення модернізації фронту;

переговори — продовжить роботу задля досягнення справедливого миру "у тісній координації з союзниками".

Нагадаємо, раніше були чутки, що після перезавантаження Кабміну Рустем Умєров поїде послом у США. Однак 18 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення його на посаду секретаря РНБО.

Також 18 липня Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти РФ. Зеленський подякував партнерам та розкрив деталі.