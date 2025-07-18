Умеров стал секретарем СНБО: Зеленский подписал приказ

Слухи о том, что бывший министр обороны поедет послом в США, не подтвердились. Рустем Умеров станет секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Related video

Бывший глава Минобороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует приказ президента Владимира Зеленского, обнародованный на сайте ОП 18 июля.

Приказ на сайте Офиса президента Фото: Скриншот

На такие кадровые изменения отреагировал народный депутат Ярослав Железняк.

"Что и надо было доказать. Писал вам об этом еще вчера, а вы посол-посол", — отметил он в Telegram.

Стоит заметить, что о рассмотрении Умерова на должность посла в США сообщал нардеп Алексей Гончаренко. Впоследствии эту информацию также публиковал Железняк. Однако впоследствии парламентарий информировал, что в США экс-министр все же не поедет, и потому что его кандидатуру не согласовали "со стороны Вашингтона".

Перезагрузка Кабмина: что уже известно

На посту министра обороны Рустема Умерова заменил бывший премьер Денис Шмыгаль. В целом новое правительство после ряда увольнений и назначений выглядит так:

Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;

— премьер-министр Украины; Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

— первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации; Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

— вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий; Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

— вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

— министр молодежи и спорта; Герман Галущенко — министр юстиции;

— министр юстиции; Светлана Гринчук — министр энергетики;

— министр энергетики; Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

— министр социальной политики, семьи и единства Украины; Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

— министр ветеранов Украины; Игорь Клименко — министр внутренних дел;

— министр внутренних дел; Оксен Лисовой — министр образования и науки;

— министр образования и науки; Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

— министр здравоохранения; Сергей Марченко — министр финансов;

— министр финансов; Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

— министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства; Денис Шмыгаль - министр обороны;

- министр обороны; Андрея Сибига - министр иностранных дел.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США. Он отметил, что это — временная должность до согласования ее кандидатуры с Вашингтоном. До перезагрузки Кабмина Стефанишина возглавляла Минюст.