Умеров стал секретарем СНБО: Зеленский подписал приказ
Слухи о том, что бывший министр обороны поедет послом в США, не подтвердились. Рустем Умеров станет секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Бывший глава Минобороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует приказ президента Владимира Зеленского, обнародованный на сайте ОП 18 июля.
На такие кадровые изменения отреагировал народный депутат Ярослав Железняк.
"Что и надо было доказать. Писал вам об этом еще вчера, а вы посол-посол", — отметил он в Telegram.
Стоит заметить, что о рассмотрении Умерова на должность посла в США сообщал нардеп Алексей Гончаренко. Впоследствии эту информацию также публиковал Железняк. Однако впоследствии парламентарий информировал, что в США экс-министр все же не поедет, и потому что его кандидатуру не согласовали "со стороны Вашингтона".
Перезагрузка Кабмина: что уже известно
На посту министра обороны Рустема Умерова заменил бывший премьер Денис Шмыгаль. В целом новое правительство после ряда увольнений и назначений выглядит так:
- Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль - министр обороны;
- Андрея Сибига - министр иностранных дел.
Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США. Он отметил, что это — временная должность до согласования ее кандидатуры с Вашингтоном. До перезагрузки Кабмина Стефанишина возглавляла Минюст.