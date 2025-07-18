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Умеров стал секретарем СНБО: Зеленский подписал приказ

Экс-министр обороны и секретарь СНБО Рустем Умеров
Рустем Умеров назначен секретарем СНБО | Фото: УНИАН

Слухи о том, что бывший министр обороны поедет послом в США, не подтвердились. Рустем Умеров станет секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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Бывший глава Минобороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует приказ президента Владимира Зеленского, обнародованный на сайте ОП 18 июля.

Приказ президента Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова секретарем СНБО
Приказ на сайте Офиса президента
Фото: Скриншот

На такие кадровые изменения отреагировал народный депутат Ярослав Железняк.

"Что и надо было доказать. Писал вам об этом еще вчера, а вы посол-посол", — отметил он в Telegram.

Стоит заметить, что о рассмотрении Умерова на должность посла в США сообщал нардеп Алексей Гончаренко. Впоследствии эту информацию также публиковал Железняк. Однако впоследствии парламентарий информировал, что в США экс-министр все же не поедет, и потому что его кандидатуру не согласовали "со стороны Вашингтона".

Перезагрузка Кабмина: что уже известно

На посту министра обороны Рустема Умерова заменил бывший премьер Денис Шмыгаль. В целом новое правительство после ряда увольнений и назначений выглядит так:

  • Юлия Свириденко — премьер-министр Украины;
  • Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
  • Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
  • Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
  • Герман Галущенко — министр юстиции;
  • Светлана Гринчук — министр энергетики;
  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;
  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;
  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
  • Сергей Марченко — министр финансов;
  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Денис Шмыгаль - министр обороны;
  • Андрея Сибига - министр иностранных дел.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с США. Он отметил, что это — временная должность до согласования ее кандидатуры с Вашингтоном. До перезагрузки Кабмина Стефанишина возглавляла Минюст.