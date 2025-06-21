Умеров — посол в США, Малюк — министр обороны Украины: Гончаренко рассказал, какие изменения планирует президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует кадровые изменения в дипломатическом корпусе, а также в управлении институциями. Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министром обороны Украины планируют сделать нынешнего главу СБУ Василия Малюка.

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"На должность министра обороны рассматривают главу СБУ Василия Малюка", — написал Гончаренко в соцсетях. И отметил, что нынешний министр обороны Рустем Умеров может стать послом Украины в США. Его кандидатуру рассматривают.

Сообщения Алексея Гончаренко о кадровых изменениях Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Свои сообщения Гончаренко опубликовал буквально через час 21 июня после сообщения от президента Украины Владимира Зеленского. Тот анонсировал изменения "некоторых кадровых позиций", в частности в украинском дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами.

Василий Малюк Фото: СБУ

По словам президента, делается это, чтобы увеличить украинский потенциал как в отношениях с партнерами, так и потенциал внутренней украинской устойчивости.

"Что касается дипломатического корпуса, то через месяц — в том числе в формате совещания со всеми украинскими послами — сделаем выводы относительно этой трансформации", — заявил Зеленский.

Рустем Умеров Фото: Минобороны Украины

По его словам, это был ответ на "бенефис" российского президента Владимира Путина, который накануне заявил, что "куда становится нога российского солдата, то наше", комментируя продвижение российских войск в Украине. Также Путин в очередной раз заявил, что считает российский и украинский народы одним народом. "В этом смысле вся Украина наша", — заявил он.

Зеленский сказал, что в Украине приняли ряд новых решений, учитывая "откровенность российских убийц, которые заявляют, что не собираются останавливаться".

Какие решения принял Зеленский после заявления Путина после заявления Путина

будут новые международные меры ради действительно ощутимых международных санкций против России;

активизируется вся санкционная работа в Украине — внутренняя работа, чтобы каждый, кто до сих пор помогает России, или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнес на оккупированной территории, почувствовал, что это абсолютно преступная деятельность;

больше ресурсов в наши дроны всех типов, от дипстрайков до конкретной защиты от российских ног на фронте;

И третьим пунктом были изменения в дипломатическом корпусе, а также в управлении институтами.

"Сейчас месяц особых мер ради нового давления на Россию — на оккупанта, — чтобы усложнить им ситуацию, а следовательно, чтобы упростить нам путь к миру", — сказал Зеленский.

По его словам, детали сегодняшних поручений главе Службы безопасности Украины непубличные. Отдельно будут решения СНБО.

Напомним, Путин заявил, что Украина должна признать итоги "референдумов", проведенных осенью 2022 года на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, это ключевое условие для прекращения войны и предотвращения будущих конфликтов.

Также он говорил, что якобы готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Кремля, эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы "поставить точку".