Не Умеров: Зеленский рассказал, кто сейчас без статуса представляет Украину в США

Несмотря на то, что кандидатура Ольги Стефанишиной еще не согласована с правительством США, она уже официально получила полномочия развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном в статусе спецпредставителя президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Ольгу Стефанишину Специальным уполномоченным по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Соответствующий указ уже подписан, о чем глава государства сообщил в своем аккаунте на платформе Х.

"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", — отметил президент.

По его словам, это временная должность на время согласования ее кандидатуры с американским правительством для дальнейшего назначения послом Украины в США.

"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах", — пояснил Зеленский.

Президент Украины подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной

Кроме этого, Президент Украины напомнил об участии Стефанишиной в переговорах с США относительно новых форматов экономического сотрудничества, в частности о создании Украинско-американского инвестиционного фонда для восстановления страны.

"Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", — добавил Зеленский.

Как писал Фокус, Ольга Стефанишина стала одной из ключевых фигур в процессе приближения Украины к ЕС и НАТО. Ее кандидатура на должность посла в США обсуждается на фоне обновления состава правительства.

Как сообщал Фокус, сегодня, 17 июля Верховная Рада 262 голосами "За" поддержала назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины.

Замена посла Украины в США была анонсирована еще в начале июля.