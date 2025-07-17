Не Умєров: Зеленський розповів, хто зараз без статусу представляє Україну у США

Попри те, що кандидатура Ольги Стефанішиної ще не узгоджена з урядом США, вона вже офіційно отримала повноваження розвивати стратегічне партнерство з Вашингтоном у статусі спецпредставниці президента.

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Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину Спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Відповідний указ вже підписано, про що глава держави повідомив у своєму акаунті на платформі Х.

"Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки", – зазначив президент.

За його словами, це тимчасова посада на час погодження її кандидатури з американським урядом для подальшого призначення послом України у США.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах", – пояснив Зеленський.

Президент Украіни підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної

Крім цього, Президент України нагадав про участь Стефанішиної у переговорах зі США щодо нових форматів економічного співробітництва, зокрема про створення Українсько-американського інвестиційного фонду для відновлення країни.

"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", – додав Зеленський.

Як писав Фокус, Ольга Стефанішина стала однією з ключових фігур у процесі наближення України до ЄС та НАТО. Її кандидатура на посаду посла у США обговорюється на тлі оновлення складу уряду.

Як повідомляв Фокус, сьогодні, 17 липня Верховна Рада 262 голосами "За" підтримала призначення Юлії Свириденко прем’єр-міністром України.

Заміна посла України у США була анонсована ще напочатку липня.